Mega Kart comemora seis vitórias no fim de semana

BANDEIRADA

Paranaense Light de Kart começa com as vitórias de Violin, Sotogute e Perin

Palco das provas do Campeonato Brasileiro Grupo 2 no ano passado, o Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, recebeu no último sábado (22) a rodada de abertura de um dos mais tradicionais campeonatos do kartismo paranaense. Com três categorias em disputa, pilotos e equipes iniciaram a disputa pelo título do Campeonato Paranaense Light cumprindo uma programação […]