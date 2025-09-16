MBR terá dois novos nomes em Cascavel

Cascavel e Paraná - A penúltima etapa do MBR (Campeonato Marcas Brasil Racing) de 2025, agendada para de 3 a 5 de outubro, em Cascavel (PR) – conta com duas estreias de jovens catarinenses. Eduardo Antunes de Paula (foto), de 23 anos, e Rafael Possenti, de 29, entram no grid da fase decisiva da disputa em busca de adaptação e aprendizado em uma das categorias mais competitivas do automobilismo nacional.
O palco não poderia ser mais desafiador: o Autódromo Zilmar Beux, conhecido por ser um circuito técnico e veloz, exigindo precisão em tempo integral.