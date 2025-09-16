MBR terá dois novos nomes em Cascavel

BANDEIRADA

Metropolitano de Kart de Curitiba terá a etapa decisiva neste sábado

Cascavel e Paraná - O kartismo do Paraná tem mais uma decisão. Depois do Campeonato Paranaense, disputado em etapa única no último fim de semana, em Cascavel, o Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba terá a sua decisão neste sábado (13). A 3ª e última etapa da competição será disputada no Kartódromo Kart Park, em […]