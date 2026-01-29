Brasil - O MBR (Marcas Brasil Racing) encara, neste fim de semana, um capítulo totalmente novo da sua história. Entre amanhã e domingo, o campeonato estreia no formato endurance, com uma prova de duas horas mais uma volta, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
O ano começa com recorde de maior número de competidores e equipes no grid. O grid reflete o tamanho do desafio. Serão 74 pilotos, distribuídos em 44 carros, de 20 equipes, em um cenário inédito para um campeonato acostumado às corridas sprint.
Novo Formato do Campeonato
Agora, além de velocidade, entram em jogo estratégia, resistência e execução perfeita de box.