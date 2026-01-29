Brasil - O MBR (Marcas Brasil Racing) encara, neste fim de semana, um capítulo totalmente novo da sua história. Entre amanhã e domingo, o campeonato estreia no formato endurance, com uma prova de duas horas mais uma volta, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

O ano começa com recorde de maior número de competidores e equipes no grid. O grid reflete o tamanho do desafio. Serão 74 pilotos, distribuídos em 44 carros, de 20 equipes, em um cenário inédito para um campeonato acostumado às corridas sprint.