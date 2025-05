MBR e Paranaense abrem a programação no Zilmar Beux

Cascavel - Cascavel terá um mês de muita velocidade. A abertura será nesta sexta-feira, quando o MBR (Marcas Brasil Racing), Paranaense de Marcas e Turismo e Regional de Marcas abrem a programação deste fim de semana. No próximo fim de semana será disputado a 4ª etapa da Fórmula Truck; nos duas 24 e 25 será disputada a 2ª etapa da Stock Car e do Turismo Nacional; e o mês de velocidade fecha no dia 31, quando no Kartódromo Delci Damian será disputado a 3ª etapa do Metropolitano de Kart.

A programação desta sexta-feira no Autódromo Zilmar Beux é a seguinte: das 9 às 9h30 será realizado o 1º treino do MBR (categorias A e B); das 9h35 às 10h05, 1º treino do MBR (classes Super/Elite); das 10h10 às 10h40, 2º treino da MBR (A/B); das 10h45 às 11h15, 2º treino do MBR (Super/Elite); das 11h20 às 12h20, 1º treino do Paranaense e Copa Vitz; das 13h30 às 1313h35, 3º treino do MBR (A/B); das 13h40 às 14h10, 3º treino do MBR (Super/Elite); das 14h15 às 15h15, 2º treino do Paranaense e Copa Vitz; das 15h20 às 15h50, 4º treino do MBR (A/B); das 15h55 às 16h25, 4º treino do MBR (Super/Elite); das 16h20 às 20h30, 3º treino do Paranaense e Copa Vitz; das 21 às 21h20, treino classificatório do Paranaense.