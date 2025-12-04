Cascavel e Paraná - O MBR (Marcas Brasil Racing) inicia sua quarta temporada em 2026 com uma série de novidades que marcam uma nova fase da categoria.

O calendário foi divulgado ontem uma etapa em Cascavel. As provas serão disputadas em 31 de janeiro e 1º de fevereiro, em Interlagos (SP); 14 e 15 de março, Santa Cruz do Sul (RS); etapa de maio a confirmar data e local; 13 e 14 de junho, Cuiabá (MT); 12 e 13 de setembro, Cascavel (PR); 10 e 11 de outubro, Brasília (DF); e 5 e 6 de dezembro, Chapecó (SC).