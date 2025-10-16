O MBR (Marcas Brasil Racing) chega ao encerramento da temporada 2025 fiel à sua reputação: equilibrado, competitivo e imprevisível até a última corrida. A 6ª e última etapa, marcada para os dias 28 a 30 de novembro, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina (PR), será decisiva para definir os campeões das cinco categorias — MBR2000 A, B e Sênior, além das divisões MBR 1.6 Super e Elite.
Apesar de cinco etapas já disputadas, nenhum título está assegurado. Isso porque há 98 pontos em disputa na rodada final: 91 somados nas quatro baterias e mais sete pontos extras distribuídos por pole position, volta mais rápida, desempenho de box e resultado de equipe. Assim, qualquer piloto que esteja até 98 pontos atrás do líder ainda tem chance matemática de título.