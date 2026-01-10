MBR abre 2026 com oito estreantes

O MBR (Marcas Brasil Racing) dá a largada para a temporada 2026 com programação entre 30 e 31 deste mês e 1º de fevereiro em prova inédita de Endurance com duas horas de duração, marcando o início de um ano que consolida a expansão do campeonato. Além dos pilotos que já competiram nas edições anteriores, o sucesso da categoria atraiu oito novos nomes que fazem sua estreia no grid do MBR2000.

Entre os recém-chegados há uma diversidade de perfis formada por novatos, pilotos experientes em outras modalidades e duplas compostas por pai e filho. Ou seja, o MBR 2026 começa com um cenário que mistura renovação e bagagem competitiva.

Novos Pilotos e Expectativas para a Temporada 2026

Richard Heidrich

Com mais de 25 anos de trajetória no automobilismo, Richard Heidrich faz sua estreia no MBR. Ele na categoria Master, formando dupla com Gilberto Silva, enquanto também divide o mesmo evento com o filho, Richard Heidrich Júnior, que corre na categoria Super e dividirá o carro com Felipe Malinowski.

Barlera

Christian e Bernardo Barlera trazem o laço de pai e filho para dentro do cockpit em sua estreia conjunta pela categoria Elite do MBR. Christian é vice-campeão da Gold Turismo em 2025. Para ele, a temporada representa um novo ciclo. Bernardo encara o MBR como uma etapa natural de evolução. Campeão paranaense da Race Cup 2025, na categoria Onix Pro, e com passagens recentes por provas de Endurance e Marcas e Turismo, o piloto valoriza a oportunidade de dividir o carro com o pai. “Competir em dupla com meu pai torna essa temporada ainda mais especial. Sei que será um aprendizado enorme e uma vivência que vou levar para a vida toda”, destacou. A dupla compete com um Gol G8, numeral 91, pela B.Braccingteam.

Lucas José Silva

Outro nome que estreia no MBR em 2026 é Lucas José Silva, piloto que construiu sua trajetória principalmente em provas de Endurance e competições de turismo. Bicampeão dos 500 km de Interlagos, com participações em provas de longa duração como as 1000 Milhas, vitórias na TCC VNT e presença no CCA e na Cascavel de Ouro, Silva chega ao campeonato com um currículo consolidado.

Duplas na Categoria Super

Pivetta e Scherer

Na categoria Super, o campeonato recebe a dupla formada por Lucas Pivetta e Arthur Scherer, ambos estreantes no MBR. Pivetta chega com base sólida no kart, onde atua há dez anos, além de passagens pelo HB20 em 2024, incluindo uma vitória. A expectativa para o ano de estreia inclui a certeza de fazer uma rápida adaptação. Scherer chega ao MBR como um piloto em ascensão no cenário nacional. Iniciou sua carreira na Fórmula 1600 e na Copa HB20 e ganhou projeção ao conquistar o vice-campeonato da classe Elite da Copa Truck em seu ano de estreia, em 2025.

Estreantes na Categoria Elite

Ragnini e Cezar Martins

A lista de estreantes na categoria Elite ainda inclui Cezar Martins, que dividirá o carro com Davi Steelmol, e Guilherme Ragnini, que formará dupla com Felipe Machiavelli.