Marcos Ramos comemora vitória na Gold Turismo Máster em Cascavel

Cascavel e Paraná - Os curitibanos Marcos Ramos e José Cordova, da equipe Le Lac Racing, com o apoio do LC Auto, Gauss, Wiz Seguros, Livuk e Grupo Le lac, foram ao pódio em duas categorias, na 4ª etapa da Gold Turismo e Gold Classic, realizada em Cascavel, no Autódromo Zilmar Beux, realizada no último sábado. Marcos Ramos venceu na categoria Gold Turismo Master, com o Peugeot nº 207 e a bordo do Aldee nº 81, Marcos Ramos e José Cordova ficaram em segundo lugar, na categoria Gold Classic.
Classificação e Próxima Etapa
Somados os pontos das quatro corridas disputadas, o resultado final da categoria Gold Turismo Master foi o seguinte: 1º) Marcos Ramos, com 335 pontos; 2º) Ademar D’Agostini, 330; 3º) Fábio Tokunaga, 300; e 4º) Juca Fuganti, com 275 pontos. Na Copa Frum Glod Classic Divisão 3, após duas corridas, os três primeiros foram: 1º) Gelerson Vendramin, com 155 pontos; 2º) Marcos Ramos/José Cordova, 150; e 3º) João Vasconcelos, com 125 pontos.
A 5ª etapa da Gold Turismo e Gold Classic está marcada para os dias 12 e 13 setembro, no Autódromo Ayrton Senna, em Londrina.