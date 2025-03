Marcos Fernandes só pensará no Brasileiro no segundo semestre

Cascavel - O cascavelense Marcos Fernandes dos Santos, da equipe JFS Guindastes, acaba de tomar uma decisão. Ele só irá penar no Campeonato Brasileiro de Kart no segundo semestre. Até lá só irá participar das etapas do Campeonato Metropolitano de Cascavel, que tem todas as suas etapas no Kartódromo Delci Damian. A próxima será etapa no dia 5 de abril.

Marcos Fernandes explica que no primeiro semestre terá que se dedicar aos compromissos profissionais, atuando em várias feiras agropecuária onde a JFS faz montagem de estandes. “Como já tenho conhecimento do circuito, mesmo que o Brasileiro será disputado no traçado invertido, participando das etapas da Copa Beto Carrero a partir de junho, será o suficiente para se preparar para o maior campeonato da modalidade no País”, frisa Marcos Fernandes.