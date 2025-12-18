Marcos Fernandes definirá no fim de janeiro as competições que disputará em 2026 - Foto: Tiago Guedes
Para o cascavelense Marcos Fernandes dos Santos, o ano de 2025 foi de grandes desafios, que só não foi melhor em função de problemas mecânicos em algumas competições.

Marcos disputou o título da categoria F-4 Sênior no Campeonato Metropolitano de Kart de Cascavel até a última etapa. Problemas mecânicos o tirou de liderança e finalizou a competição na quarta colocação. Já no Campeonato Paranaense, que foi disputado em setembro em Cascavel, ele conquistou o terceiro lugar e adianta que na prova final seu kart perdeu rendimento na parte final da prova.

Sem perder a esportiva, Marcos desta que 2025 foi um ano de grandes desafios. “Foi um ano bom para nós. Esperamos que 2026 venha com bons resultados. Vamos trabalhar para isso”, finaliza Marcos Fernandes.

