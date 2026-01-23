São Paulo - O mato-grossense Márcio Lopes inicia a maratona de treinos do GP Cidade de São Paulo 1000 Milhas, válido pela edição 2026 das 1000 Milhas Brasileiras, que segue até domingo, no Autódromo de Interlagos.

Representando a TGA Racing Team, Lopes vai alinhar no grid com o VW Gol G2 #521, na categoria T1A, em uma das provas mais disputadas e emblemáticas do automobilismo nacional.