Cascavel e Paraná - O Automóvel Clube de Cascavel anuncia treinos coletivos da categoria Marcas para o dia 15 de fevereiro, no Autódromo Zilmar Beux. A temporada deste anos será disputada em seis tapas, com três em Cascavel e três em Londrina. O calendário será divulgado no início de fevereiro, após a reunião da diretoria da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) com os presidentes do Automóvel Clube de Cascavel e do Automóvel Clube do Café, de Londrina.
Marcas terá treinos coletivo
Silas Passos vence as 24h de Dubai
Cascavel e Paraná - O mineiro Silas Passos (LogisBank/EMASFI Group) venceu a edição 2026 das 24h de Dubai, uma das mais importantes corridas de longa duração do automobilismo mundial, a bordo de um CUPRA TCR da equipe alemã Asbest Racing. Ao lado do trio alemão Pia Ohlsson, Lutz Obermann, Henrik Sibel e do japonês Junichi […]
Bortoleto terá novo patrocinador
Cascavel e Paraná - O Mercado Livre anunciou ontem o patrocínio oficial ao piloto brasileiro Gabriel Bortoleto, reforçando a sua estratégia de unir velocidade com a força de jovens talentos que inspiram gerações. O acordo reforça a visão do Mercado Livre em apoiar talentos em ascensão e que representam o futuro do esporte. Além disso, […]
Rali Dakar tem emoções até a linha de chegada nas Motos
Cascavel e Paraná - A equipe Monster Energy Honda HRC fechou o Rali Dakar no pódio das motos, em Yanbu, Arábia Saudita. Após duas semanas de desafios, a prova teve a chegada mais apertada da história, sábado (17), com Ricky Brabec na segunda colocação, a apenas dois segundos da vitória. Tosha Schareina também foi ao […]
Cascavel e Paraná - Terra Telêmaco Borba está com tudo pronto para a abertura da temporada de Velocidade na Terra do Paraná. A prova Endurance a ser disputada nos dias 7 e 8 de fevereiro no Autódromo Municipal já dará mostrar de como será o Campeonato Paranaense deste ano. As corridas serão 100 Milhas 1.6 […]
Brabec chega à final do Rali Dakar na liderança
Cascavel e Paraná - Ricky Brabec, piloto da equipe Monster Energy Honda HRC, teve atuação decisiva nesta sexta-feira (16), penúltimo dia de disputas do Rali Dakar 2026. O norte-americano conquistou a vitória da etapa na categoria Motos, recuperando a liderança geral das motos, a caminho da conclusão da prova na Arábia Saudita. Com apenas 23 […]
Ingo Hoffmann será embaixador
Cascavel e Paraná - A Scuderia Bandeiras criou uma nova função entre as equipes da Stock Car Pro Series: a de embaixador do time. E não poderia ter pessoa mais gabaritada para ocupar essa posição que Ingo Hoffmann, maior piloto da história da categoria. Com o número recorde de 12 títulos conquistados, Ingo também se […]