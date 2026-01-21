Cascavel e Paraná - O Automóvel Clube de Cascavel anuncia treinos coletivos da categoria Marcas para o dia 15 de fevereiro, no Autódromo Zilmar Beux. A temporada deste anos será disputada em seis tapas, com três em Cascavel e três em Londrina. O calendário será divulgado no início de fevereiro, após a reunião da diretoria da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo) com os presidentes do Automóvel Clube de Cascavel e do Automóvel Clube do Café, de Londrina.