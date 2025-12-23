BANDEIRADA

Velocidade na Terra tem um bom ano no Paraná

São Paulo - A Velocidade na Terra do Paraná teve um bom ano. Com promoção e organização do Automóvel Clube de Telêmaco Borba e do Automóvel Clube de Palotina, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo), o Campeonato Paranaense deste teve cinco etapas e movimentou mais de 100 pilotos. Nas cinco etapas foram realizadas […]