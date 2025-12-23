Saiba mais sobre o automobilismo e a vitória de Manu Clauset na última corrida da classe Rookie na Race Cup - Foto: Divulgação
Saiba mais sobre o automobilismo e a vitória de Manu Clauset na última corrida da classe Rookie na Race Cup - Foto: Divulgação

São Paulo - Não poderia ser melhor o encerramento da temporada de estreia da campineira Manu Clauset (VW Germânica/Liqui Moly/Freios Frum/Giovanna Baby/Raceville/TSO/RCP/Empower/V3) no automobilismo. No último domingo (21) ela venceu a última corrida da classe Rookie na Race Cup, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo (SP). Das seis provas que disputou na categoria Race Cup pelo Campeonato Paulista, Manu Clauset subiu no pódio em todas, com uma vitória, quatro segundas colocações e um terceiro.

Assuntos