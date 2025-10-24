O piloto Luiz Fernando de Medeiros conquistou no domingo (19), em Saltos del Guairá (Paraguai), o título da categoria VMX +50 no Campeonato Latino-Americano de Motocross Veteranos – FIM Latin America 2025.
A bordo de sua Kawasaki KX450, o brasileiro demonstrou domínio técnico e consistência nas duas baterias da disputa, garantindo a primeira colocação geral e representando o país com excelência.
O resultado reforça a força do motocross nacional e consolida o nome de Medeiros entre os principais veteranos do continente.