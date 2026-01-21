São Paulo - A temporada 2026 começa no dia 7 de fevereiro para o cascavelense Luciano Conceição. O piloto da equipe Delcon Veículos/BK Racing disputará a categoria F-4 Sênior na etapa de abertura da Copa São Paulo Light de Kart, no Kartódromo de Interlagos, na capital paulista.

Luciano informa que ainda não realizou treinos no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, mas pretende colocar o kart na pista nos próximos fins de semana. “Pretendo fazer um ou dois treinos em Cascavel, antes de seguir para São Paulo. Se não for possível irei direto. Será uma experiência nova. Irei competir pela primeira vez no lendário kartódromo de Interlagos, pista base de grandes estrelas como Ayrton Senna, Rubens Barrichello, Felipe Massa e muitos outros. A Copa São Paulo Light é muito forte, reunindo pilotos da vários estados”, frisa Luciano.