Santa Catarina - Toda primeira experiência de um ser humano e inesquecível. Assim também é para um desportista, com a primeira competição, primeiros pontos, primeira vitória, a conquista do primeiro título.

E quem viveu esta experiência no mês passado foi o cascavelense Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, quando disputou o seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele competiu na categoria F-4 Sênior na 60ª edição da mais importante competição do kartismo nacional.

Foto: Divulgação

Participação no Campeonato Brasileiro de Kart

A participação de Luciano Conceição começou com a quarta colocação de uma das baterias de tomadas de tempo, o que lhe garantiu a sétima colocação no grid de largada, com o tempo de 55s159, ficando a 298 milésimos de segundos do pole position. Nas provas classificatórias ele obteve a 13ª colocação em duas e a nona na terceira. Na prova Final acabou se envolvendo em um acidente e abandonou a prova. Sua classificação final foi a 29ª colocação, entre os 54 inscritos na F-4 Sênior.