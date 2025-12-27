Santa Catarina - Toda primeira experiência de um ser humano e inesquecível. Assim também é para um desportista, com a primeira competição, primeiros pontos, primeira vitória, a conquista do primeiro título.
E quem viveu esta experiência no mês passado foi o cascavelense Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, quando disputou o seu primeiro Campeonato Brasileiro de Kart, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele competiu na categoria F-4 Sênior na 60ª edição da mais importante competição do kartismo nacional.
Participação no Campeonato Brasileiro de Kart
A participação de Luciano Conceição começou com a quarta colocação de uma das baterias de tomadas de tempo, o que lhe garantiu a sétima colocação no grid de largada, com o tempo de 55s159, ficando a 298 milésimos de segundos do pole position. Nas provas classificatórias ele obteve a 13ª colocação em duas e a nona na terceira. Na prova Final acabou se envolvendo em um acidente e abandonou a prova. Sua classificação final foi a 29ª colocação, entre os 54 inscritos na F-4 Sênior.
Luciano Conceição destaca que disputar o Campeonato Brasileiro de Kart pela primeira vez foi uma experiência muito boa, inesquecível. “Fiquei feliz com seu primeiro Brasileiro. Alinhar no grid de largada, ao lado de pilotos muito experientes, que você os acompanha a muito tempo, traz uma sensação muito boa. Bater roda com eles na disputa por posição é uma coisa indescritível e mostrou o quanto evoluímos nesta temporada. Foi um grande aprendizado”, frisa Luciano.
Planos para a Temporada de 2026
Feliz com seu primeiro Brasileiro, Luciano já tem definido o que fará na temporada da 2026. A maior parte de sua preparação será feita no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, e os acertos finais serão na pista do Speed Park, em Birigui, interior de São Paulo, local da 61ª edição do Brasileiro de Kart. “Vou disputar a Copa Speed Parkt, buscando fazer uma boa preparação para o Brasileiro. A segunda participação será bem melhor, com certeza. Estou confiante de que 2026 será um ano de ouro”, finaliza Luciano Conceição.