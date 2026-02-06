São Paulo - Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, estreia neste sábado (7), na Copa São Paulo de Kart, quando disputará a categoria F-4 Sênior na etapa de abertura da temporada. Será a primeira vez que o cascavelense irá competir no lendário Kartódromo de Interlagos, na Capital Paulista.
Luciano está em São Paulo desde quarta-feira, aproveitando todos os treinos para se adaptar ao circuito. “Gostei dos primeiros treinos, a pista é fantástica. Agora é pensar no treino classificatório para largar no pelotão da frente. Estou confiante em uma boa estreia em Interlagos”, acentua Luciano.