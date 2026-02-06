BANDEIRADA

Quebra de um pistão tirá pódio de Edivan Monteiro na Fórmula Truck

São Paulo - A quebra de um pistão do motor do Mercedes-Benz 970 tirou o cascavelense Edivan Monteiro do pódio na etapa de abertura da temporada da Fórmula Truck, disputada domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Apesar de ter andado pouco nos treinos da sexta-feira, Edivan fez um bom treino classificatório, quando […]