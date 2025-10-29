Santa Catarina - O cascavelense Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, está pronto para o 60º Campeonato Brasileiro de Kart, que será disputado de 17 a 29 do próximo mês, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele conclui a preparação no último sábado, quando foi o 22º da categoria F-4 Sênior, entre os 36 participantes da prova da 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero.
Luciano adiante que os testes para o Brasileiro foram muito bons e definiu que irá ao Brasileiro com equipamento novo. Ele também ressalta que andou bem nos treinos e até a última volta do treino classificatório estava com a terceira colocação, mas foi atrapalhado e não conseguiu fechar a volta. “Nas provas tive algumas dificuldades, mas o importante é saber que o equipamento estará competitivo no Brasileiro”, frisa Luciano Conceição.