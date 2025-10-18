Luciano Conceição disputará duas categorias na Copa Beto Carrero

Cascavel e Paraná - O cascavelense Luciano Conceição, da equipe Delcon Veículos/BK Racing, terá trabalho em dobro na 5ª e última etapa da Copa Beto Carrero, a ser disputada na próxima sexta-feira e sábado, no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina. Ele irá disputar as categorias F-4 Sênior e F-4 Graduados.

Vice-campeão do Metropolitano de Cascavel na categoria F-4 Sênior, Luciano se prepara para disputar o Campeonato Brasileiro, no próximo mês, também no Kartódromo Beto Carrero. “Vou aproveitar ao máximo os treinos. Terei equipamento novo por isso teve que realizar muitos testes para encontrar o melhor acerto. A meta é fazer boas provas para chegar bem no Brasileiro”, frisa Luciano Conceição.

A última etapa da Copa Beto Carrero já conta com a participação confirmada de oito cascavelenses. Além de Luciano Conceição vão estar na pista do Beto Carro Maurício Zafarri e Marcos Fernandes na categoria F-4 Sênior; Joelson Alves na F-4 Super Sênior; Alexander Rafael Montiel, na F-4 Júnior; Bernardo Motter, na Ok Júnior 2 Tempos; Charles Uscocovich, na Cadete; e Pietro Sorbara na categoria Mini 2 Tempos.