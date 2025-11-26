Santa Catarina - A 60ª edição do Campeonato Brasileiro tem nesta semana a disputa do Grupo 2, com finais previstas para sábado (29), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina.
Nesta fase Cascavel terá seis representantes, entre eles Luciano Delgado Conceição que irá disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro de Kart. Ele tem como preparador o experiente Bruno Bueno e irá competir na categoria F-4 Sênior defendendo a categoria Delcon Veículos.
Luciano destaca que está realizando um sonho disputar a maior competição de kart do Brasil. “Todo kartista sonha disputar o Brasileiro e vou realizar este sonho. A categoria F-4 Sênior será uma das mais competitivas. Os treinos livres serão importantes para se preparar para o treino classificatório, quando terei o foco de garantir presença do meio do pelotão para frente. Fizemos uma boa preparação em Cascavel e na participação na Copa Beto Carrero. Agora é fazer o melhor e buscar a melhor classificação possível”, acentua Luciano.
Outros cascavelenses
Além de Luciano, Cascavel estará representada na competição por Joelson Alves (categoria F-4 Super Sênior), Alexander Rafael Montiel (F-4 Júnior), Marcos Fernandes dos Santos (F-4 Sênior), Orlando Vascelai (F-4 Super Sênior), Mauricio Marcon Zaffari (F-4 Sênior)
Pista base
Além dos cascavelenses, outros participantes do Brasileiro têm ligação com a cidade ao estabelecer como base a pista do Kartódromo Delci Damian. Eles são Benício Frare, de Capitão Leônidas Marques, que disputará a categoria Mirim; Miguel Tomazelli, de Itaquiraí (MS), que irá correr na Cadete; e os irmãos Francisco Morgenstern e Felipe Morgenstern, de Possadas, na Argentina, que irão competir na categoria Cadete.
Toledo
Já Toledo estará representada pelos irmãos Bernardo e Caetano Cavalcante, que também têm o kartódromo cascavelense como pista base. Bernardo irá competir na categoria F-4 Júnior e Caetano na Cadete.