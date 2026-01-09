Uma corrida de estratégias diferentes. É assim que o brasileiro Lucas Di Grassi definiu a 2ª etapa do Campeonato Mundial de Fórmula E, a ser disputada amanhã, no Autódromo Hermanos Rodrígues, na Cidade do México. “Entre nossas 16 etapas, essa é a corrida na qual competimos na maior altitude em relação ao nível do mar. E isso a torna diferente em termos de estratégia e de acerto também”, explicou Lucas, que defende a equipe Lola Yamara ABT, time que formado em 2025.

A pista mexicana está a 2.300 metros acima do nível do mar. Como comparação, São Paulo, onde foi realizada a etapa de abertura da temporada, em dezembro, está a 900 metros de altitude – uma diferença que afeta o trabalho de pilotos e técnicos. “O ar aqui na região do autódromo do México é menos denso, então isso causa alguns efeitos interessantes”, avalia o brasileiro.

“Primeiro, o ar menos denso prejudica um pouco a refrigeração da bateria – que é bem importante em corridas de carros elétricos. Mas o mais importante é que a atmosfera mais rarefeita torna menos vantajoso andar atrás de outros carros para economizar energia – uma estratégia que usamos bastante. É o único lugar no qual sentimos esse efeito, que tende a mudar a dinâmica da prova. Outro ponto é que com a atmosfera mais rarefeita há também menos oxigênio e, por isso, até você se adaptar vai sentir mais cansaço do que nas altitudes mais baixas”, completou Lucas.

Três vitórias

Apesar dos desafios – e talvez justamente por eles – o ePrix do México é um dos favoritos do brasileiro. Lucas conquistou três vitórias nesta prova (em 2017, 2019 e 2021), uma das etapas onde tem mais fãs. A corrida também será a 150ª prova da história do Campeonato Mundial, que teve sua disputa inicial em setembro de 2014, na China, com vitória de Lucas.