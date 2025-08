Lorenzo Kuhn é o mais jovem a ser campeão no Sul-Americano de Kart

O último domingo (27) foi marcante para a família Kuhn, que participa de maneira intensa do kartismo brasileiro há várias temporadas. Presentes no Kartódromo CACH, em Tiltil, a 60 quilômetros de Santiago, no Chile, os irmãos Lorenzo Kuhn e Lucas Kuhn (L8/Mobisig) escreveram seu nome na história do Campeonato Sul-Americano FIA Karting. Competindo na categoria Micro, Lorenzo Kuhn, de apenas 9 anos, levou o Brasil ao alto do pódio na competição mais importante do kartismo na América do Sul. A saga do jovem piloto, porém, começou mais cedo, já que algumas semanas antes ele participou do Open do Sul-Americano, evento de preparação para a competição principal.

“Foi muito importante termos ido antes, pois conseguimos deixar nossa logística bem ajustada para o Sul-Americano”, lembrou Leandro Kuhn, pai de Lorenzo e de Lucas. “Fechamos com uma equipe local, que já conhecia todos os ajustes para a pista, e isso foi fundamental para o Lorenzo ser competitivo logo no primeiro dia”, completou.

Na Pré-Final, um concorrente jogou Lorenzo no muro. E, além do problema com o kart, o piloto precisou ser medicado e saiu do ambulatório mancando e com a mão machucada. O acidente, afora todos os problemas, o fez largar da 22ª posição na corrida decisiva, a Final.

Sem se abater e muito determinado, Lorenzo Kuhn afirmou de forma muito confiante que iria vencer a Final e que se tornaria campeão sul-americano. Por conta da sua determinação, mesmo machucado, a equipe Suarez Racing Team apelidou o piloto brasileiro de “Lore El Loco”.