Londrina tem provas equilibradas e com pouca surpresa no Paranaense de Marcas

Londrina e Paraná - Disputada sábado e domingo, no Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, a 3ª etapa do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo teve provas equilibradas e com poucas surpresas. A competição também foi válida pela 3ª etapa do Campeonato Metropolitano de Velocidade de Londrina. A promoção e organização foram do Automóvel Clube do Café, com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo).

Nesta temporada, cada etapa do Campeonato Paranaense e do Metropolitano de Londrina, tem quatro provas. Para efeito de pódio, soma-se os pontos das duas primeiras e das duas últimas. Para o campeonato, o competidores soma os pontos obtidos na pista nas quatro provas. Sendo assim, no sábado os vencedores foram Jaime Romeira na categoria Marcas; André Jacob, na MBR2000; Renan Procópio/Neno Oliveira, na Speed e Speed A; e Michaela Peixoto, na categoria Turismo.

No domingo, Jaime Romeira repetiu a vitória na categoria Marcas; o mesmo acontecendo com a dupla Renan Procópio/Neno Oliveira nas categorias Speed e Speed A; Gerson Marek ganha a categoria MBR2000; ao passo que a dupla Rafael Lupatini/Bernardo Barlera foi vitoriosa na categoria Turismo.

A próxima etapa, que abre a segunda fase da temporada, está marcada para os dias 13 e 14 de setembro, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, região Oeste do Paraná.

Resultados da 3ª etapa do Paranaense de Marcas e Turismo

Provas do sábado

Categoria Marcas

Pos. Piloto Pontos

1º) Jaime Romeira 35

2º) Guilherme Morandini 27

3º) José Munhoz 20