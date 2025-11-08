Londrina sedia a penúltima etapa do Paranaense e Metropolitano de Marcas

Londrina e Paraná - Londrina vive as emoções da fase final do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e do Metropolitano de Londrina. Neste sábado (8) e domingo, o Autódromo Internacional Ayrton Senna sedia a 5ª e penúltima etapa da temporada, com promoção e organização do Automóvel Clube do Café e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Depois de Londrina, o campeonato chega ao fim nos dias 6 e 7 de dezembro, quando o Paranaense e o Regional de Cascavel serão preliminares da Fórmula Truck.
Depois de quatro etapas, os líderes do Campeonato Paranaense são Guilherme Morandini na categoria Marcas; Michaela Gulin Peixoto, na Turismo; Christian Barlera, na Marcas MBR; e José Orleans Peixoto Júnior na categoria Força Livre.
Já no Metropolitano de Londrina estão na liderança Cristyano Casagrande na categoria Speed Fusca; Rafael Oliva Caliento, na Marcas; Emerson Alberto Will, na Turismo; Gerson Marek, na MBR2000; e Waldemir H. Neno de Oliveira na categoria Speed Fuisca A.
Classificação dos Campeonatos
Classificação do Paranaense de Marcas e Turismo após quatro etapas
Categoria Marcas
Pos. Piloto Pontos
1º) Guilherme Morandini 237
2º) Odair dos Santos 132
3º) Paulo Velloso Marcondes 126
4º) Taylor Luiz Pilger Giacobbo 76
5º) Natan Sperafico/Guilherme Sperafico 50
Categoria Turismo
1º) Michaela Gulin Peixoto 258
2º) Douglas Januário da Silva 235
3º) Rafael Lupatini/Bernardo Barlera 102
4º) Emerson Alberto Will 97
5º) Christian Barlera 54
Categoria Marcas MBR
1º) Christian Barlera 64
Categoria Força Livre
1º) José Orleans Peixoto Júnior 84
Classificação do Metropolitano de Velocidade de Londrina
Categoria Speed Fusca
1º) Cristyano Casagrande 224
2º) Marcelo Tizzot Miguel 223
3º) Renan Procópio dos Santos 203
4º) Waldemir H. Neno de Oliveira 198
5º) Mauricio Lopes Neto/Vinicius Hauss 176
Categoria Marcas
1º) Rafael Oliva Caliento 186
2º) José Guilherme F. Munhoz 180
3º) Paulo Velloso V. Marcondes 174
4º) Kleber Lima de Oliveira/Gabriel Contador de Oliveira 119
5º) Jaime Fernandes Romeira 115
Categoria Turismo
1º) Emerson Alberto Will 230
2º) Douglas Januário da Silva 227
3º) Plínio Ângelo Boin 127
4º) Marcos Roberto Romera/Ricardo Augusto Grandizolli 109
5º) Rafael Lupatini/Bernardo Barlera 105
Categoria MBR2000
1º) Gerson Marek 142
2º) André Luiz Jacob 118
3º) Christian Barlera 55
4º) Adriano Barbosa 46