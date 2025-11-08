Londrina sedia a penúltima etapa do Paranaense e Metropolitano de Marcas

Londrina e Paraná - Londrina vive as emoções da fase final do Campeonato Paranaense de Marcas e Turismo e do Metropolitano de Londrina. Neste sábado (8) e domingo, o Autódromo Internacional Ayrton Senna sedia a 5ª e penúltima etapa da temporada, com  promoção e organização do Automóvel Clube do Café e supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPrA). Depois de Londrina, o campeonato chega ao fim nos dias 6 e 7 de dezembro, quando o Paranaense e o Regional de Cascavel serão preliminares da Fórmula Truck.

Depois de quatro etapas, os líderes do Campeonato Paranaense são Guilherme Morandini na categoria Marcas; Michaela Gulin Peixoto, na Turismo; Christian Barlera, na Marcas MBR; e José Orleans Peixoto Júnior na categoria Força Livre.

Já no Metropolitano de Londrina estão na liderança Cristyano Casagrande  na categoria Speed Fusca; Rafael Oliva Caliento, na Marcas; Emerson Alberto Will, na Turismo; Gerson Marek, na MBR2000; e Waldemir H. Neno de Oliveira na categoria Speed Fuisca A.

Classificação dos Campeonatos

Classificação do Paranaense de Marcas e Turismo após quatro etapas

Categoria Marcas

Categoria Marcas

Pos.       Piloto    Pontos

1º)          Guilherme Morandini   237

2º)          Odair dos Santos             132

3º)          Paulo Velloso Marcondes           126

4º)          Taylor Luiz Pilger Giacobbo         76

5º)          Natan Sperafico/Guilherme Sperafico  50

Categoria Turismo

Categoria Turismo

1º)          Michaela Gulin Peixoto                258

2º)          Douglas Januário da Silva             235

3º)          Rafael Lupatini/Bernardo Barlera            102

4º)          Emerson Alberto Will    97

5º)          Christian Barlera              54

Categoria Marcas MBR

Categoria Marcas MBR

1º)          Christian Barlera              64

Categoria Força Livre

Categoria Força Livre

1º)          José Orleans Peixoto Júnior       84

Classificação do Metropolitano de Velocidade de Londrina

Categoria Speed Fusca

Categoria Speed Fusca

Notícias Relacionadas

1º)          Cristyano Casagrande   224

2º)          Marcelo Tizzot Miguel   223

3º)          Renan Procópio dos Santos        203

4º)          Waldemir H. Neno de Oliveira   198

5º)          Mauricio Lopes Neto/Vinicius Hauss      176

Categoria Marcas

Categoria Marcas

1º)          Rafael Oliva Caliento      186

2º)          José Guilherme F. Munhoz        180

3º)          Paulo Velloso V. Marcondes      174

4º)          Kleber Lima de Oliveira/Gabriel Contador de Oliveira    119

5º)          Jaime Fernandes Romeira          115

Categoria Turismo

Categoria Turismo

1º)          Emerson Alberto Will    230

2º)          Douglas Januário da Silva             227

3º)          Plínio Ângelo Boin           127

4º)          Marcos Roberto Romera/Ricardo Augusto Grandizolli   109

5º)          Rafael Lupatini/Bernardo Barlera            105

Categoria MBR2000

Categoria MBR2000

1º)          Gerson Marek  142

2º)          André Luiz Jacob             118

3º)          Christian Barlera              55

4º)          Adriano Barbosa              46

Assuntos