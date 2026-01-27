A Ligier conquistou as 1000 Milhas de São Paulo 2026 com domínio e estratégia, marcando sua presença no endurance brasileiro - Foto: Divulgação
São Paulo - A Ligier venceu as 1000 Milhas de São Paulo 2026, disputada domingo (25), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E venceu do jeito que a prova mais tradicional do endurance brasileiro exige: com domínio, resistência, estratégia e alma. A bordo do protótipo Ligier JSP 320 #22, a GForce Autosport cravou seu nome na história da corrida, com o quarteto formado por Rafa Brocchi, André Moraes Júnior, Flávio Abrunhoza e Daniel Lancaster.

