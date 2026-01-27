São Paulo - A Ligier venceu as 1000 Milhas de São Paulo 2026, disputada domingo (25), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. E venceu do jeito que a prova mais tradicional do endurance brasileiro exige: com domínio, resistência, estratégia e alma. A bordo do protótipo Ligier JSP 320 #22, a GForce Autosport cravou seu nome na história da corrida, com o quarteto formado por Rafa Brocchi, André Moraes Júnior, Flávio Abrunhoza e Daniel Lancaster.
BANDEIRADA
Ligier vence as 1000 Milhas
BANDEIRADA
Cavaleiro Sports anuncia Arthur Gama
São Paulo - A Cavaleiro Sports deu mais um passo para sua estreia na Nascar Brasil Series em 2026. A equipe comandada por Beto Cavaleiro confirmou o gaúcho Arthur Gama como seu primeiro piloto para a temporada, abrindo a formação do elenco que defenderá as cores da nova escuderia no grid da categoria, que passa […]
BANDEIRADA
Paraná terá 10 competições de kart nesta temporada
São Paulo - O Paraná é um dos estados maiores reveladores de talentos do automobilismo e a sua base está no kartismo. Nesta temporada serão disputadas 10 competições na Terra das Araucárias. A principal delas será o Campeonato Paranaense, que está confirmado para Pato Branco, no Sudoeste do Estado, com programação e 4 a 6 […]
BANDEIRADA
Cascavel só terá um piloto no grid das 1000 Milhas
São Paulo - Um cascavelense figura na lista de mais de 250 nomes de todo o Brasil que vão revezar a pilotagem de 72 carros na edição de 2026 do GP Cidade de São Paulo/1000 Milhas em Interlagos. Luc Monteiro, 48 anos, é um dos cinco pilotos do VW Gol GT número 222 da Thiri […]
BANDEIRADA
Audi apresenta o carro
São Paulo - Um momento histórico para as quatro argolas: a Audi Revolut F1 Team foi oficialmente apresentada em Berlim, na Alemanha, terça-feira (20), em evento online transmitido globalmente. Aproximadamente 400 convidados presenciaram a primeira apresentação pública da Audi na Fórmula 1 no espaço de eventos Kraftwerk, no centro da capital alemã. Os pilotos titulares […]
BANDEIRADA
Regulamento de Kart está disponível
São Paulo - A CBA (Confederação Brasileira de Automobilismo), por meio da CNK (Comissão Nacional de Kart), disponibilizou nesta quarta-feira (21), o Regulamento Nacional de Kart (RNK) completo para a temporada 2026. Após a divulgação da parte desportiva no final do ano passado, a CNK apresenta um adendo a este documento, com alguns ajustes de […]
BANDEIRADA
Paranaenses animados para a abertura da Fórmula Truck após treinos em Cascavel
São Paulo - A temporada 2026 da Fórmula Truck começa no próximo dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Os próximos dias serão agitados para equipes e pilotos, que buscam estarem preparados para a primeira prova do ano. A equipe paranaense Pátio 201 Truck Racing é uma das que estão pronto […]