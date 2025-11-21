Os gaúchos Leonardo Cavaletti e o navegador Murilo Spironelo participarão da 30ª edição do Rali del Atlántico, que começou ontem e vai até domingo em Punta del Este, Maldonado, Uruguai. Esta será a primeira participação da dupla em uma competição fora do Brasil, marco importante na trajetória dos campeões nacionais 2024. A prova integra quatro campeonatos: a edição inaugural do Campeonato Panamericano de Rally FIA, a quinta etapa do Regional FIA Codasur, a sexta etapa do Regional FIA Nacam e a oitava etapa do Campeonato Nacional de Rali.

O Panamericano de Rally será disputado pela primeira vez com equipes das três Américas e do Caribe reunidas em um único evento. Punta del Este foi escolhida como sede desse início e concentrará todas as atividades da competição.

A programação prevê shakedown em Bellaca e largada cerimonial em Los Dedos nesta sexta-feira. No fim de semana, os competidores enfrentarão 11 trechos cronometrados em pista de terra, com deslocamentos por vias asfaltadas. A edição inclui pela primeira vez o trecho Cerro Catedral, com 27,80 quilômetros, repetido duas vezes.