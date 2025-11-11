São Paulo - O inglês Lando Norris, da McLaren, passeou em Interlagos domingo e venceu o GP São Paulo de Fórmula 1 de ponta a ponta, recebendo a bandeirada 10s388 à frente do italiano Kimi Antonelli, da Mercedes. Max Verstappen, da Red Bull, completou o pódio, conquistando o terceiro lugar.
Com a vitória, Norris voltou a abrir vantagem na classificação do Campeonato de Pilotos, somando 390 pontos. Oscar Piastri, seu companheiro na McLaren, continua vice-líder, com 366; e Max Verstappen é o terceiro, com 341 pontos. Depois do acidente de sábado, a primeira corrida em casa de Gabriel Bortoleto durou apenas uma volta.
Ele levou um toque e voltou a bater, abandonando a corrida.