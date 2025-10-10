É campeão! Com pole position e vitória na corrida 1 da IMSA – VP Racing Sportscar Challenge, o piloto brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing/Equipe: Rafa Racing) conquistou ontem o título de forma brilhante. O pernambucano chegou como líder da categoria GSX e com uma de 430 vantagem para a etapa final na pista do Michelin Raceway Road Atlanta, em Braselton, no estado americano da Geórgia. Ele volta à pista nesta sexta-feira para a corrida 2.
BANDEIRADA
Kiko Porto é campeão nos EUA
BANDEIRADA
Família Varela volta à ação
A Família Varela continua levantando poeira após encerrar a temporada do Campeonato Brasileiro de Rally Raid, no Tocantins, com títulos na classificação geral dos UTVs e nas categorias UTV1 e Challenger. No sábado (11), Rodrigo, Bruno e Reinaldo aceleram na quarta etapa da UTV Cup, em Santa Bárbara d’Oeste, interior de São Paulo, em busca […]
BANDEIRADA
Weber e Steyer são campeões gaúchos
“É campeão!” Foi o grito dos pilotos Gustavo Weber e Marcelo Steyer após cruzarem a linha de chegada na 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, realizada no último fim de semana no Autódromo Internacional Nelson Luiz Barro, em Guaporé (RS). A dupla garantiu o título com o segundo lugar na Classe T2, conquistado […]
BANDEIRADA
Faita disputa o Mundial de Kart
O Franciacorta Karting Track, na Itália, será palco nesta semana da disputa do Campeonato Mundial FIA Karting para as categorias KZ. Entre os 253 inscritos em suas três divisões, o goiano Enzo Faita fará sua estreia em uma competição deste porte, integrando o grid da KZ2, que reúne 126 pilotos. “Será, sem dúvida, o maior […]
BANDEIRADA
Paranaense Light de Kart tem vitórias deViolin, Berti e Camilo na penúltima etapa
Em seus momentos decisivos, o Campeonato Paranaense Light de Kart realizou a 5ª e penúltima etapa no sábado (4), no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina, no Norte do Estado. A promoção e organização foram da AKRL (Associação dos Kartistas da Região de Londrina), com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Matheus Violin venceu a […]
BANDEIRADA
Fórmula 1.600 tem nova subcategoria
A tradicional e prestigiada categoria Fórmula 1600 anuncia oficialmente a criação da subcategoria “Rookie”. Esta iniciativa revolucionária, idealizada pelo chefe de equipe Juliano Gandelim, e organizada em conjunto com as demais equipes, representa um marco histórico na democratização do acesso ao automobilismo brasileiro. O evento de lançamento oficial está programado para o início de novembro.
BANDEIRADA
Sena Júnior e Foz abandonam em Guaporé
Um fim de semana que vinha se mostrando promissor, mas que acabou com abandono de prova. Esse é o resumo da participação do piloto Luiz Sena Júnior (Adesca – Associação Desportiva Caxiense) em parceria com Thiago Boz na 4ª etapa do Campeonato Gaúcho de Super Turismo, disputada sábado (4), no Autódromo Internacional de Nelson Luiz […]