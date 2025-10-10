É campeão! Com pole position e vitória na corrida 1 da IMSA – VP Racing Sportscar Challenge, o piloto brasileiro Kiko Porto (Toyota Gazoo Racing/Equipe: Rafa Racing) conquistou ontem o título de forma brilhante. O pernambucano chegou como líder da categoria GSX e com uma de 430 vantagem para a etapa final na pista do Michelin Raceway Road Atlanta, em Braselton, no estado americano da Geórgia. Ele volta à pista nesta sexta-feira para a corrida 2.