Brasil e Rio de Janeiro - Com um total de 66 pilotos em pista, o Kartódromo de Guapimirim, na Região Serrana do Estado, deu início no último sábado (31) a mais uma edição do Campeonato Estadual de Kart do Rio de Janeiro. A boa surpresa na 1ª etapa do Campeonato Estadual ficou por conta da Mirim e Cadete, que competiram juntas e levaram 15 pilotos ao Kartódromo de Guapimirim, o maior grid da categoria nos últimos anos. A F-4 Graduados e a F-4 Novatos também tiveram boa presença.