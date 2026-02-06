Brasil e Rio de Janeiro - Com um total de 66 pilotos em pista, o Kartódromo de Guapimirim, na Região Serrana do Estado, deu início no último sábado (31) a mais uma edição do Campeonato Estadual de Kart do Rio de Janeiro. A boa surpresa na 1ª etapa do Campeonato Estadual ficou por conta da Mirim e Cadete, que competiram juntas e levaram 15 pilotos ao Kartódromo de Guapimirim, o maior grid da categoria nos últimos anos. A F-4 Graduados e a F-4 Novatos também tiveram boa presença.
BANDEIRADA
Kart do Rio começa com 66 pilotos
BANDEIRADA
Irmãos Busato encaram 2ª etapa do WSK
Brasil e Rio de Janeiro - Os irmãos paranaenses Rafael Busato e Guilherme Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: CRG Racing/Telemetrista: José Brito) voltam à pista neste fim de semana para mais um importante compromisso internacional no kartismo. A dupla disputa a 2ª etapa do WSK Super Master Series 2026, uma das competições mais tradicionais e competitivas […]
BANDEIRADA
Novo Velopark será inaugurado
Brasil e Rio de Janeiro - Um festival automotivo repleto de atrações marcará sábado (7), a inauguração oficial do Autódromo FuelTech Velopark, localizado em Nova Santa Rita (RS). Momento mais aguardado pelos fãs, a programação vai transcorrer do pôr do sol à meia-noite, com a exposição de mais de 1.000 carros antigos e customizados, shows […]
BANDEIRADA
Ramiris Fontanella e Daril Amaral são vitoriosos no Troféu SpeedMax
Brasil e Rio de Janeiro - A prova do Troféu SpeedMax encerrou a programação da etapa de abertura da temporada 2026 da Fórmula Truck domingo (1º), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Também disputada com a chuva, as vitórias foram do catarinense Ramiris Fontanella, na categoria GT Truck (motores eletrônico) e do paulista Daril […]
BANDEIRADA
Drugovich tem o melhor desempenho
Brasil e Rio de Janeiro - O brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) teve sábado (1º) o seu melhor desempenho em sua temporada de estreia da Fórmula E, quando disputou a 3ª etapa em Miami, nos EUA. Ele colocou o carro da Andretti na segunda posição do grid de largada, assumiu a liderança antes de completar […]
BANDEIRADA
Cerapió consagra campeões
Brasil e Rio de Janeiro - A 39ª edição do Rali de Regularidade Cerapió terminou sexta-feira (30), em Teresina (PI), com a festa da chegada na Arena Praia de Verão. Os vencedores foram Misael Amariz (PE), na categoria Elite; Alex Nunes Azevedo Nunes (MG), na Graduados; Charleu Spricigo (RS), na Over 35; Cristiano Silva/Wesley Antunes […]
BANDEIRADA
Chuva interfere e prova da categoria F-Truck é disputada com Pace Truck
Brasil e Rio de Janeiro - A chuva foi protagonista no Autódromo de Interlagos e interferiu na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo (1º), em São Paulo. A forte chuva que caiu instantes antes da formação do grid fez com que toda a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) fosse realizada sob […]