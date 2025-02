Kart do Paraná terá 9 campeonatos oficiais

Não será por falta de competições que os kartistas paranaenses ficarão inativos em 2025. O Estado terá nove campeonatos oficiais neste ano, todos com supervisão da FPrA (Federação Paranaense de Automobilismo). Todas as regiões do Estado serão contempladas, movimentando centenas de competidores.

Competições

O Campeonato Paranaense será disputado no Kartódromo Delci Damian, em Cascavel, com programação do dia 4 a 7 de setembro.O Campeonato Paranaense Light terá suas cinco etapas disputadas no Kartódromo Luigi Borghesi, em Londrina. Elas serão disputadas em 22 de março, 10 de maio, 12 julho, 4 de outubro e 6 de dezembro.

O Metropolitano de Cascavel terá quaro etapas. A primeira já foi disputada no dia 1º de fevereiro e as demais serão em 5 de abril, 14 de junho e 16 de agosto.A Copa Rolândia começou no dia 16 de fevereiro e as outras etapas serão em 6 de abril, 8 de junho, 27 de julho, 5 de outubro e 30 de novembro.

O Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, será sede do Campeonato Metropolitano de Curitiba, com três etapas a serem disputadas nos dias 16 de março, 11 de maio e 27 de julho. A Copa Osternack já começou no dia 8 de fevereiro e terão outas cinco etapas em 29 de março, 3 de maio, 23 de agosto, 27 de setembro e 15 de novembro. A Copa Foz do Iguaçu terá três etapas a serem disputadas nos dias 19 de abril, 28 de junho e 13 de setembro. Foz do Iguaçu também realizará a Prova 3 Horas de Foz do Iguaçu, no dia 8 de novembro.