Kart do Paraná tem a primeira prova do ano

Curitiba e Paraná - O kart do Paraná terá neste sábado (7), a primeira prova do ano, com a disputa da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, o Paraná terá 10 campeonatos de kart nesta temporada.
Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba
O Metropolitano de Curitiba será disputado em três etapas. Além da abertura neste sábado, as demais etapas estão marcadas para os dias 28 de março e 23 de maio. As categorias em disputas serão Mirim, Cadete, F-4 Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, 125 Sprinter, 125 Sênior, e F-200.
A promoção e organização serão do Kart Park Esporte e Lazer, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPRA), com apoio da Copel, por meio do ProEsporte, utilizando recursos da Lei de Incentivo ao Esporte da Secretaria de Estado do Esporte do Paraná; e patrocínio do Grupo Lelac e das empresas Cremay Skincare e Artely Móveis.