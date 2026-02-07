Kart do Paraná tem a primeira prova do ano

Curitiba e Paraná - O kart do Paraná terá neste sábado (7), a primeira prova do ano, com a disputa da etapa de abertura do Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba, no Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, região Metropolitana de Curitiba. Ao todo, o Paraná terá 10 campeonatos de kart nesta temporada.

Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba

O Metropolitano de Curitiba será disputado em três etapas. Além da abertura neste sábado, as demais etapas estão marcadas para os dias 28 de março e 23 de maio. As categorias em disputas serão Mirim, Cadete, F-4 Júnior, F-4 Graduados, F-4 Sênior, 125 Sprinter, 125 Sênior, e F-200.