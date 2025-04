Jorginho Feio ganha pela 3ª vez o Troféu SpeedMax

O encerramento da programação da 3ª etapa da Fórmula Truck, em Guaporé, no Rio Grande do Sul, foi com vitória de um gaúcho. Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Veio, de Pelotas, ganhou a prova do Troféu SpeedMax. Esta foi a terceira vitória dele na competição, após ganhar em Interlagos, na abertura da atual temporada, e em Londrina, no ano passado.

Jorginho completou as 8 voltas da prova em 14m16s611, enquanto que o paranaense Roberto Luiz Ançay Filho fez a melhor volta da corrida, com 1m32s999, andando à média horária de 119,227 km/h. A prova terminou em bandeirada vermelha a 3m40 do fim em função do acidente envolvendo o próprio Roberto Luiz Ançay e o paraguaio Nilton Sérgio Jacobsen. O caminhão de Jacobsen bateu forte na proteção de pneus.

Os nove mais bem colocados na prova são da categoria GT Truck (motores eletrônicos). O catarinense Ramiris Fontanella se classificou em segundo e o paranaense Ricardo Ançay em terceiro. O melhor competidor da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) foi o paranaense Márcio Rosa na 10ª colocação geral, com os segundo e terceiro também representando o Paraná. Os curitibanos Joacir Cordova e Júnior Brito foram 11º e 12º respectivamente na classificação geral.