Jorginho Feio ganha a prova extra da F-Trtuck

São Paulo - A Fórmula Truck encerrou a programação da etapa de abertura da temporada com a vitória do gaúcho Jorge Mauricio Ribeiro, o Jorginho Feio, no Troféu SpeedMax, domingo (16), no Autódromo de Interlagos, em São Paulo. Na verdade, Jorginho herdou a vitória com as punições por queima de radar (velocidade acima de 160,9 km/h no local) do gaúcho Rafael Fleck e do catarinense Everton Fontanella.

Fleck e Fontanella, companheiros de equipe, duelaram nas duas últimas voltas pela vitória e Fontanella venceu por uma diferença de pouco mais de 100 milésimo de segundos. No entanto, no calor da disputa, os dois queiram o radar e foram punidos com 20 segundos. Com isso a vitória caiu no colo de Jorginho, que recebeu a bandeirada na terceira colocação. Esta é a segunda vitória de Jorginho Feio no Troféu SpeedMax. Ele ganhou em Londrina no ano passado.

Jorginho Feio completou 12 voltas e chegou 2s670 à frente de outro gaúcho, Douglas Torres, o segundo colocado. Everton Fontanella ficou com o terceiro lugar, a 11s397 do vencedor; e Rafael Fleck, com o quarto, a 11s502. O paranaense Roberto Ançay se classificou em quinto, a 28s153; enquanto que o gaúcho Diego Collet se classificou em sexto, a 1m07s544 do vencedor.