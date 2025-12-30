Cascavel e Paraná - O cascavelense Joelson Alves , da equipe Admicon, já definiu as competições de kart que irá disputar na próxima temporada. Ele anuncia que participará do Campeonato Metropolitano de Cascavel , do Metropolitano de Pato Branco e do Paranaense, que também será disputado em Pato Branco. Até o meio do ano, irá decidir se disputará o Brasileiro, em Birigui, no interior de São Paulo.

Sobre a temporada de 2025, ele frisa que foi boa dentro do possível. Joelson competiu na categoria F-4 Super Sênior. “Tivemos muitas quebras e não participamos de várias provas em função de compromissos profissionais. Em Pato Branco, terminamos em terceiro. No Brasileiro, quebras e acidentes nos prejudicaram. Tive uma quebra na primeira prova classificatória e um acidente na segunda. Fiz apenas a terceira e não consegui a classificação para a final. Enquanto estivemos na pista, andamos bem”, acentua Joelson Alves.