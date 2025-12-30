Cascavel e Paraná - O cascavelense Joelson Alves, da equipe Admicon, já definiu as competições de kart que irá disputar na próxima temporada. Ele anuncia que participará do Campeonato Metropolitano de Cascavel, do Metropolitano de Pato Branco e do Paranaense, que também será disputado em Pato Branco. Até o meio do ano, irá decidir se disputará o Brasileiro, em Birigui, no interior de São Paulo.
Sobre a temporada de 2025, ele frisa que foi boa dentro do possível. Joelson competiu na categoria F-4 Super Sênior. “Tivemos muitas quebras e não participamos de várias provas em função de compromissos profissionais. Em Pato Branco, terminamos em terceiro. No Brasileiro, quebras e acidentes nos prejudicaram. Tive uma quebra na primeira prova classificatória e um acidente na segunda. Fiz apenas a terceira e não consegui a classificação para a final. Enquanto estivemos na pista, andamos bem”, acentua Joelson Alves.