Independente da classificação final da classificação final da categoria F-4 Super Sênior, onde foi o 27º entre os 36 participantes, Joelson considerou legal a sua preparação para o Campeonato Brasileiro. O piloto da equipe Consórcio Transdesk/Consórcio Ademicon/Ralson Pneus disse que a pista mudava muito de um treino para o outro, mas pode realizar bons testes e mostra-se confiante para a competição nacional. “Cada treino foi uma experiência diferente e nos forçou a buscar acertos rápidos. Nas provas, levei um toque na primeira e na segunda cheguei a andar em 17º, mas o kart pregou a perdemos rendimento. A 27ª colocação não expressa o que conseguimos em termos de preparação para o Brasileiro. Estou confiante”, finaliza Joelson.