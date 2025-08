João Vasconcelos volta às pistas para homenagear o filho falecido em 2020

Cascavel e Paraná - Quem vai aos autódromos prestigiar as provas da Gold Classic ou acompanha as transmissões nas redes sociais da categoria fica encantado com o Puma 51 vermelho. Mas o que não sabe é a bela história do piloto João Vasconcellos, de Vitória, no Espírito Santo. Neste sábado, ele disputa a 4ª etapa da temporada no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel.

João foi piloto de kart até 1982, quando se retirou as pistas para cursar Direito. Após se formar continuou longe da adrenalina do kart para se dedicar à profissão. Em 2010 voltou ao mundo do automobilismo para acompanhar o filho Guilherme Vasconcellos no kart. Nos 10 anos seguintes pai e filho estiveram na maioria dos kartódromos do país com Guilherme participando das mais importantes competições – como o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Brasileiro, Paulista, SKB e o Capixaba. No entanto, o destino pregou uma peça e em 2020, em plena pandemia do Covid-19, Guilherme veio a falecer. Foi encontrado sem vida em seu quarto.

Passado o período de dor com a morte do filho João voltou a andar de kart instigado por membros da equipe do filho. “Eles diziam tinha a equipe estava toda montada, os karts estavam parados e era só colocá-los na pista. Decidi voltar a pilotar em homenagem ao Guilherme, fui me envolvendo e depois assumi a presidência da Assepak (Associação Espírito-santense de Pais e Pilotos de Kart), entidade que tem 30 anos e administra o kartódromo de Serra, na grande Vitória. Depois começaram a sugerir que eu deveria participar de uma categoria nacional e chegamos à conclusão que a melhor para mim, que me permitiria conciliar as atividades profissionais com as corridas seria a Gold Classic. No ano passado participamos de algumas provas, principalmente as realizadas em Interlagos, em São Paulo. Mas neste ano decidimos participar de toda a temporada”, acentua João Vasconcellos.

João destaca que optou por um Puma JG pela beleza a esportividade do carro. Quanto ao número 51 todos pensam que é em função da cachaça, mas não é. “Escolhi o 51 em função da área 51, local de uma das bases mais importantes da Força Aérea dos Estados Unidos. Além disso, em uma empresa, quem tem 51% das ações é o mandatário do negócio. Somos a equipe mais ao norte a participar da Gold Classic, tendo uma parceria com a P1 Racing, com Iran Maia como chefe de equipe e Vitor Colodel como coach”, informa João.

Opção a capixabas

João diz que a falta de um autódromo no Espírito Santo faz com que as coisas sejam mais difíceis com a falta de treinos, mas está se adaptando bem. Mas tem outro objetivo com a equipe. “No futuro queremos ser uma opção para pilotos do Espírito Santo que queiram participar de competições a nível nacional. Vamos trabalhar para fortalecer o automobilismo do nosso estado”, frisa João.

Programação e Calendário

Programação do sábado – Dia 2 de agosto

8h30 – Corrida 2 Gold Turismo

9h50 – Corrida 1 Gold Classic

12h00 – Corrida 3 Gold Turismo

14h10 – Corrida 2 Gold Classic