BANDEIRADA

Willemann é campeão da Fórmula Delta em fim de semana dramático em Interlagos

São Paulo - “A corrida só termina na bandeirada”. Sempre utilizada no automobilismo, essa frase pode ser reescrita após o incrível fim de semana vivido nos dias 19 e 20 deste mês por Paulo Willemann Filho (Leo Madeiras) na Fórmula Delta, no Autódromo José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista. O piloto mato-grossense chegou […]