São Paulo - A temporada de 2025 consolidou João Antônio Leal como um dos destaques da F-4 Júnior na Copa São Paulo Light de Kart. Aos 12 anos, o jovem talento mato-grossense enfrentou desafios e colecionou conquistas, consolidando-se como um nome promissor no kartismo nacional.
Em seu ano de estreia na competição, o piloto mato-grossense encerrou o campeonato na 4ª posição na classificação final. No Brasileiro João escreveu um dos capítulos mais emocionantes de sua jornada. Largando do fim do grid, o jovem piloto protagonizou uma bela escalada, ganhando 21 posições e cruzando a linha de chegada em 7º lugar.