São Paulo - A 1ª etapa da Copa São Paulo Light de Kart marcou o início de um novo capítulo na trajetória do jovem João Bertoldi. O piloto completou 12 anos no sábado (7) e celebrou a nova idade acelerando em sua estreia na categoria OKN Júnior. O fim de semana também representou sua primeira competição com a equipe GG Motorsports, utilizando chassi CRG. Mostrando rápida adaptação à nova realidade, Bertoldi largou em 10º (segundo entre os Rookies), foi 12º na primeira bateria, depois de alguns incidentes; e na segunda, depois de um enrosco, terminou em 16º, quarto entre os Rookies. Na soma das duas, ficou com a segunda colocação entre os Rookies.

Uma das principais competições de rali raid do País está de volta em 2026 e com novidades. Realizado pela Dunas, organizadora do Sertões Petrobras, e com os mesmos padrões de segurança e logística, o Sertões Series confirmou seu calendário para a temporada com três provas. Se a 34ª edição do maior rali raid das Américas é uma delas, de 22 a 30 de agosto, Paraná e São Paulo também receberão o campeonato, aberto a carros, motos e UTVs.