Santa Catarina - A temporada de 2025 já está marcada na história do kartismo nacional como o ano em que João Bertoldi, um jovem piloto de Blumenau (SC), transformou sua estreia em uma sequência inspiradora de pódios e conquistas. Bertoldi colecionou múltiplas poles, mais de uma dezena de vitórias em baterias e esteve no pódio em quase todas as competições que disputou. Agora, com o olhar em 2026, João foi graduado à desafiadora categoria OK Júnior.