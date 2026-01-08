Santa Catarina - A temporada de 2025 já está marcada na história do kartismo nacional como o ano em que João Bertoldi, um jovem piloto de Blumenau (SC), transformou sua estreia em uma sequência inspiradora de pódios e conquistas. Bertoldi colecionou múltiplas poles, mais de uma dezena de vitórias em baterias e esteve no pódio em quase todas as competições que disputou. Agora, com o olhar em 2026, João foi graduado à desafiadora categoria OK Júnior.
BANDEIRADA
João Bertoldi vai para a OK Júnior
BANDEIRADA
Drugovich chega animado ao México para a 2ª etapa da F-E
Santa Catarina - A Fórmula E, categoria mundial de carros elétricos, está de volta ao México para a disputa da 2ª etapa da temporada, iniciada em dezembro com o E-Prix de São Paulo. Animado por seu desempenho no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, o brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) aposta em um bom resultado […]
BANDEIRADA
Autocross catarinense inicia em março
Santa Catarina - O ronco dos motores já tem data marcada para ecoar forte no Oeste catarinense. No dia 8 de março, a ZanoelloCup Autocross dá a largada na temporada 2026, colocando novamente Lacerdópolis (SC) no centro das atenções do automobilismo na terra. ZanoelloCup Autocross 2026 O campeonato – incluindo seis etapas regulares e uma […]
BANDEIRADA
São Roque terá Museu da Fórmula 1
Santa Catarina - O ano de 2026 começa em alta rotação para os fãs de automobilismo: o Parque Dream Car de São Roque (SP) estreia o museu da F-1, composto por tributos de modelos que marcaram época em diversas décadas. São 6 bólidos já em exposição e outros 6 chegarão nas próximas semanas. O espaço […]
BANDEIRADA
MBR terá temporada de campeões
Santa Catarina - O campeonato multimarca MBR (Marcas Brasil Racing) terá sete etapas em sua quarta temporada. A abertura acontece no Autódromo Internacional José Carlos Pace, em Interlagos, na capital paulista, entre os dias 30 de janeiro e 1º de fevereiro. No grid, equipes de diversas regiões do País e campeões das edições anteriores já […]
BANDEIRADA
Speed Park lança pesquisa
Santa Catarina - Anunciado como o palco do 61º Campeonato Brasileiro em 2026, o Kartódromo Speed Park, em Birigui (SP), terá intensa programação de treinos e eventos preparatórios para a principal competição do kartismo no Brasil, que será disputada em novembro. Buscando uma “sintonia fina” com os pilotos e suas equipes, o Speed Park disponibiliza […]
BANDEIRADA
Cerapió abre o Brasileiro de Rali
Santa Catarina - O ano de 2026 já começa acelerado para os pilotos e navegadores que estão em preparação para o 39º Cerapió, que acontece de 25 a 30 deste mês. Formado pelas categorias motos, inclusive big-trails, carros 4×4 e expedição, UTV’s e quadriciclos, o evento é reconhecido com um dos rally’s de regularidade mais […]