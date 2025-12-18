São Paulo - A etapa derradeira da Fórmula 1.600 em 2025 levará a categoria de volta ao Autódromo de Interlagos com um ingrediente extra na programação: além das duas baterias previstas para o fim de semana, também será disputada a Corrida 2 da 9ª rodada, cancelada no Velocitta após a tempestade que impediu sua realização. Para Marcel Fachini, piloto da Juka Motors e protagonista da temporada, o encerramento do campeonato reunirá o que restou do calendário e a confirmação oficial de um título já garantido matematicamente, tornando-se tricampeão da categoria.
Já tricampeão, Fachini encara rodada tripla
Enzo Dematte é campeão do Superbike Brasil 2025
São Paulo - O curitibano Enzo Salvado Dematte, de 19 anos, correndo pela equipe Team Racing22, conquistou o título do Superbike Brasil 2025, o maior campeonato de motovelocidade das américas, na categoria Supersport 400cc, com sua Kawasaki Ninja 400cc. Há mais de seis anos um paranaense não conquistava um título no SuperBike. O domínio da […]
Notas Bandeirada
São Paulo - Fausto Filho No último sábado (13), no tradicional Kartódromo de Interlagos, na capital paulista, o goiano Fausto Filho (Friboi/New Racing) fechou uma inesquecível temporada regular de competições no kartismo. Disputando a 10ª e última etapa da Copa São Paulo Light, o jovem piloto foi o principal destaque na Shifter Graduados, a mais […]
Ferrante fecha o ano com chave de ouro
São Paulo - Após quatro meses longe de Interlagos, a rodada decisiva da Copa São Paulo Light de Kart foi disputada do traçado paulistano, sábado e domingo e teve um grande protagonista na categoria Mirim. Romeo Ferrante, de 9 anos, venceu as três corridas da rodada tripla e somou 19 dos 20 pontos possíveis, etapa […]
Porsche reúne 126 carros no Velocitta
São Paulo - A temporada 2025 do Porsche Club Brasil chegou ao fim com a realização do 28º Porsche Racing Festival no autódromo Velocitta, em Mogi Guaçu (SP) no último sábado e domingo. O último evento do ano teve 126 carros inscritos. Entre as equipes (Porsche Club Cup), a campeã foi a Terror na Pista, […]
SuperBike Brasil encerra temporada em Londrina
São Paulo - A equipe Honda Racing acelera sábado e domingo com o objetivo de conquistar o 12° título da história na categoria principal do SuperBike Brasil. O Autódromo Internacional Ayrton Senna, em Londrina, no Norte do Paraná, recebe a etapa final do campeonato de motovelocidade e Eric Granado está na liderança da SuperBike Pro. […]
TCR termina temporada
São Paulo - O TCR South America Banco e o TCR Brasil Banco BRB se despediram de uma marcante temporada 2025 em grande estilo. O Autódromo de Interlagos, em São Paulo, foi palco de um desfecho memorável, com uma corrida divertida, cheia de surpresas e muitas ultrapassagens no começo da tarde de domingo (14). No […]