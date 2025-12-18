São Paulo - A etapa derradeira da Fórmula 1.600 em 2025 levará a categoria de volta ao Autódromo de Interlagos com um ingrediente extra na programação: além das duas baterias previstas para o fim de semana, também será disputada a Corrida 2 da 9ª rodada, cancelada no Velocitta após a tempestade que impediu sua realização. Para Marcel Fachini, piloto da Juka Motors e protagonista da temporada, o encerramento do campeonato reunirá o que restou do calendário e a confirmação oficial de um título já garantido matematicamente, tornando-se tricampeão da categoria.