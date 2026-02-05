Brasil - Os irmãos paranaenses Rafael Busato e Guilherme Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: CRG Racing/Telemetrista: José Brito) voltam à pista neste fim de semana para mais um importante compromisso internacional no kartismo. A dupla disputa a 2ª etapa do WSK Super Master Series 2026, uma das competições mais tradicionais e competitivas do calendário mundial, que será realizada no International Circuit Napoli Sarno, na Itália.
Irmãos Busato encaram 2ª etapa do WSK
Drugovich tem o melhor desempenho
Brasil - O brasileiro Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) teve sábado (1º) o seu melhor desempenho em sua temporada de estreia da Fórmula E, quando disputou a 3ª etapa em Miami, nos EUA. Ele colocou o carro da Andretti na segunda posição do grid de largada, assumiu a liderança antes de completar a primeira volta e […]
Cerapió consagra campeões
Brasil - A 39ª edição do Rali de Regularidade Cerapió terminou sexta-feira (30), em Teresina (PI), com a festa da chegada na Arena Praia de Verão. Os vencedores foram Misael Amariz (PE), na categoria Elite; Alex Nunes Azevedo Nunes (MG), na Graduados; Charleu Spricigo (RS), na Over 35; Cristiano Silva/Wesley Antunes de Macedo (SP/PI), na […]
Chuva interfere e prova da categoria F-Truck é disputada com Pace Truck
Brasil - A chuva foi protagonista no Autódromo de Interlagos e interferiu na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo (1º), em São Paulo. A forte chuva que caiu instantes antes da formação do grid fez com que toda a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) fosse realizada sob regime de Pace Truck. […]
Edu de Paula vence a abertura do MBR
Brasil - Interlagos viveu um domingo diferente. Mais longo, mais intenso, mais estratégico. Na abertura da temporada 2026 do Campeonato MBR – Marcas Brasil Racing, Edu de Paula venceu o primeiro Endurance da história da categoria, a bordo do VW Polo #222 da Duraline Racing, após duas horas de corrida marcadas por estratégia, resistência física […]
Gabriel Garcia é 2º no Race Kart Sport
Brasil - Destaque em 2025, quando fez sua estreia no Campeonato Brasileiro de Kart, Gabriel Garcia (Webviewer/Disbauto) abriu sua nova temporada domingo (1º), vivendo um novo momento em sua carreira. Depois de competir com um chassi Praga de fabricação nacional na categoria F-4 Novatos, o piloto evoluiu para a versão internacional da marca, o modelo […]
Fórmula Truck começa com a vitória do paranaense Joãozinho Santa Helena
Brasil - O paranaense João Batista dos Santos Filho, o Joãozinho Santa Helena, foi quem melhor aproveitou as condições de pista molhada do Autódromo de Interlagos, em São Paulo, e venceu a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo. Pilotando um DAF, ele conquistou a vitória depois […]