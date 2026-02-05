BANDEIRADA

Chuva interfere e prova da categoria F-Truck é disputada com Pace Truck

Brasil - A chuva foi protagonista no Autódromo de Interlagos e interferiu na abertura da temporada da Fórmula Truck, domingo (1º), em São Paulo. A forte chuva que caiu instantes antes da formação do grid fez com que toda a prova da categoria F-Truck (motores com bomba injetora) fosse realizada sob regime de Pace Truck. […]