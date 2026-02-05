Acompanhe os irmãos Rafael e Guilherme Busato enfrentando desafios no kartismo na etapa do WSK Super Master Series 2026 - Foto: Divulgação
Brasil - Os irmãos paranaenses Rafael Busato e Guilherme Busato (Shift Car/7Place Veículos/Equipe: CRG Racing/Telemetrista: José Brito) voltam à pista neste fim de semana para mais um importante compromisso internacional no kartismo. A dupla disputa a 2ª etapa do WSK Super Master Series 2026, uma das competições mais tradicionais e competitivas do calendário mundial, que será realizada no International Circuit Napoli Sarno, na Itália.

