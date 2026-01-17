A Scuderia Bandeiras criou uma nova função entre as equipes da Stock Car Pro Series: a de embaixador do time. E não poderia ter pessoa mais gabaritada para ocupar essa posição que Ingo Hoffmann, maior piloto da história da categoria. Com o número recorde de 12 títulos conquistados, Ingo também se junta à turma que já correu de Fórmula 1 na equipe (Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e o Team Principal Christian Fittipaldi), tendo competido pela equipe Copersucar Fittipaldi – um dos diversos laços profundos que Ingo possui com os integrantes da equipe, neste caso, com Christian, que viveu tudo de perto acompanhando o pai Wilson e o tio Emerson.
Ingo Hoffmann será embaixador
BANDEIRADA
Roberto Cirino chega aos 60 anos de automobilismo
Brasil - De forma inesperada ele estreou nas pistas, depois passou por várias categorias, onde conquistou títulos e hoje é um dos mais experientes organizadores de eventos automobilísticos. Ele é Roberto Cezar Cirino, que acaba de completar 60 anos de automobilismo. Cirino explica que tudo começou de forma inesperada, quando dia 15 anos. Foi com […]
BANDEIRADA
Brabec lidera nas motos no Rali Dakar
Brasil - A 10ª etapa do Rali Dakar 2026 trouxe mais uma reviravolta dramática nesta quarta-feira (14), com destaque para os pilotos da equipe Monster Energy Honda HRC. Adrien Van Beveren voltou à melhor forma e venceu o estágio de forma dominante, seguido pelo norte-americano Ricky Brabec, que se tornou o novo líder da classificação […]
BANDEIRADA
Metropolitano de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense
Brasil - O Campeonato Metropolitano de Kart de Curitiba abre a temporada do kartismo paranaense em 2026. O certame deste anos será disputado em três etapas, todas programadas para o Kartódromo Kart Park, em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba. A etapa de abertura será no dia 7 de fevereiro e as demais estão […]
BANDEIRADA
Cadillac revela carro para testes
Brasil - A chegada da Cadillac à Fórmula 1 está se aproximando, com a icônica marca americana prestes a fazer sua histórica estreia no Grand Prix da Austrália, em Melbourne, dia 8 de março. O presidente da General Motors, Mark Reuss, revelou a pintura especial do carro de testes no novo centro global da empresa, […]
BANDEIRADA
Brasileiro de Rali Baja Começa em Botucatu
Brasil - Botucatu (SP) volta a ser o centro das atenções do off-road nacional com a realização do 21º Rali Cuesta, que acontece entre os dias 6 e 8 de fevereiro de 2026 e abre oficialmente o calendário do Campeonato Brasileiro de Rali Baja. Com inscrições abertas para as categorias Motos, Quadriciclos e UTVs, o […]
BANDEIRADA
Espanhol vence na categoria Motos
Brasil - Piloto da equipe Honda HRC, Tosha Schareina conquistou nesta terça-feira (13), sua terceira vitória de etapa no Rali Dakar 2026. O espanhol obteve desempenho dominante no nono estágio da prova, na Arábia Saudita, disputado em formato maratona – sem auxílio mecânico externo no final do dia. A 10ª etapa será disputada nesta quarta-feira […]