Ingo Hoffmann será embaixador

A Scuderia Bandeiras criou uma nova função entre as equipes da Stock Car Pro Series: a de embaixador do time. E não poderia ter pessoa mais gabaritada para ocupar essa posição que Ingo Hoffmann, maior piloto da história da categoria. Com o número recorde de 12 títulos conquistados, Ingo também se junta à turma que já correu de Fórmula 1 na equipe (Rubens Barrichello, Nelsinho Piquet e o Team Principal Christian Fittipaldi), tendo competido pela equipe Copersucar Fittipaldi – um dos diversos laços profundos que Ingo possui com os integrantes da equipe, neste caso, com Christian, que viveu tudo de perto acompanhando o pai Wilson e o tio Emerson.