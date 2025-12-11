Descubra os detalhes emocionantes do automobilismo no Autódromo de Interlagos e a emocionante final da Nascar Brasil Series - Foto: Divulgação
São Paulo - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco sábado e domingo da emocionante final da Nascar Brasil Series, que reuniu os principais nomes do automobilismo nacional. Líder da Special Edition ao chegar a São Paulo, Alfredinho Ibiapina garantiu o título de campeão na classe Challenge, vice-campeão Overall e a honra de ser o Rookie do Ano, reconhecimento ao estreante de maior destaque na temporada.

