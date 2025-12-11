São Paulo - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco sábado e domingo da emocionante final da Nascar Brasil Series, que reuniu os principais nomes do automobilismo nacional. Líder da Special Edition ao chegar a São Paulo, Alfredinho Ibiapina garantiu o título de campeão na classe Challenge, vice-campeão Overall e a honra de ser o Rookie do Ano, reconhecimento ao estreante de maior destaque na temporada.
BANDEIRADA
Ibiapina tem ano inesquecível
Mais notíciasMais artigos
BANDEIRADA
Vitória sobre o impossível
São Paulo - O lendário Autódromo de Interlagos foi palco, no último final de semana, de uma das histórias mais comoventes da temporada 2025 da Nascar Brasil. Depois de um acidente gravíssimo no kart, que o afastou das pistas por dois meses e o tirou da penúltima etapa do campeonato, Vinícius Canhedo travou uma batalha […]
BANDEIRADA
Diego Collet é campeão em seu primeiro ano na Fórmula Truck
São Paulo - O fim de semana foi perfeito para o gaúcho Diego Collet no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, onde foi disputada a etapa de encerramento da temporada 2025 da Fórmula Truck. Ele foi o mais rápido nos treinos da sexta-feira, sábado fez a pole position e domingo (7), […]
BANDEIRADA
Rafael Fleck é bicampeão da Fórmula Truck
São Paulo - Embalado pela vitória de seu irmão na categoria F-Truck, que abriu domingo (7), a programação da etapa de encerramento da temporada de Fórmula Truck, no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel, na região Oeste do Paraná, o gaúcho Douglas Collet ganhou a prova da categoria GT Truck (motores eletrônicos), depois de ter largado […]
ZILMAR BEUX
Rafael Fleck é o mais rápido no 1º dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel
São Paulo - Líder do campeonato, com 730 pontos, o gaúcho Rafael Fleck dominou o primeiro dia de treinos da Fórmula Truck em Cascavel ao registrar o melhor tempo da categoria GT Truck (motores eletrônicos) na sexta-feira: 1m21s082. Ele deixou claro que veio a Cascavel para comemorar o bicampeonato neste domingo, quando disputa a 9ª […]
BANDEIRADA
Drugovich estreia na Fórmula E
São Paulo - Após três temporadas como piloto de testes da equipe Aston Martin na Fórmula 1, o paranaense Felipe Drugovich (GAV Resorts/Stilo) está pronto para o início em uma nova fase em sua carreira. E este início será “em casa”, competindo no circuito montado no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, neste sábado (6), […]
BANDEIRADA
Edivan quer pódio em casa mirando o Top 10 na classificação do campeonato
São Paulo - O cascavelense Edivan Monteiro disputa a última etapa da temporada da Fórmula Truck neste domingo (7), no Autódromo Zilmar Beux, em Cascavel. O piloto da equipe Cascavel Diesel quer estar no pódio em casa, mirando o Top 10 da classificação final do campeonato na categoria GT Truck (motores eletrônicos). Edivan Monteiro Busca […]