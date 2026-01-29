Brasil - O piloto revelação de 2025, Alfredinho Ibiapina estará novamente no grid da Nascar Brasil Series em 2026.
Depois de uma temporada de estreia que virou referência na competição, o piloto renovou contrato com a Full Time Racing e segue com o Ford Mustang #8 para dar continuidade a uma ascensão que chamou atenção desde as primeiras etapas do campeonato.
No ano passado, Alfredinho Ibiapina foi o Rookie of the Year, campeão da Special Edition e vice-campeão do Overall e do Campeonato Brasileiro.