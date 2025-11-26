Santa Catarina - Alfredinho Ibiapina, curitibano radicado em Florianópolis, gravou seu nome na história ao se sagrar campeão brasileiro de kart na categoria Shifter Graduados, a “Fórmula 1 do kartismo nacional”. Aos 17 anos, o piloto da equipe A8 Racing exibiu uma combinação de técnica, raça e determinação para superar um grid repleto de estrelas na 60ª edição do Campeonato Brasileiro, que teve as finais do Grupo 1 sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha (SC). Ele saiu em segundo na Final, perdeu posições na largada e na 15ª de 25 voltas, assumiu a liderança para não mais perder e ser campeão. Em 2022, na Paraíba, ele foi campeão da categoria Ok Júnior.
Ibiapina quebra a banca no Brasileiro
