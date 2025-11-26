BANDEIRADA

Três paranaenses são campeões no Grupo 1 do Brasileiro de Kart

Santa Catarina - As disputas do Grupo 1 do Campeonato Brasileiro de Kart terminaram sábado (22), no Kartódromo Beto Carrero, em Penha, Santa Catarina, quando foram conhecidos 13 campeões. As disputas do Grupo 2 começam nesta terça-feira. Na doma dos dois grupos, a 60ª edição do Brasileiro terá mais de 600 participantes, um novo recorde, […]