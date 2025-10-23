São Paulo - O paulista Guilherme Pollone (Forma Turismo/Solofix) começa a se sobressair no cenário do kartismo paulista.
Com apenas 11 anos, ele começou a competir no ano passado e no último sábado (18), superou as fortes chuvas para conquistar sua primeira vitória na Copa São Paulo Light ao ganhar a categoria Cadete na V11 Arena.
No próximo sábado, Pollone participa da 5ª etapa da Copa Beto Carrero, preparando-se para o Campeonato Brasileiro, a ser disputado em novembro no kartódromo catarinense.