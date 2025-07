Guilherme Moleiro conquista terceiro lugar na Copa Brasil

Brasil - O paranaense Guilherme Moleiro, de 14 anos, garantiu um lugar no pódio da Copa Brasil de Kart, realizada no Kartódromo Emerson Fittipaldi, em Aracaju (SE), no último domingo (27). Representando a equipe Bravar na categoria OK-N Júnior, Moleiro teve desempenho de destaque, mesmo enfrentando contratempos ao longo da competição.

Rápido nos treinos e com o quarto melhor tempo na tomada, a primeira bateria apresentou um obstáculo inesperado: um problema mecânico o impediu de pontuar. Na segunda, largou do fim do grid formado por 16 karts, escalou posições e cruzou a linha de chegada em quinto lugar. A pontuação o colocou na 12ª posição no grid da final.