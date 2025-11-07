São Paulo - Os motores roncam nesta sexta-feira no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, com os treinos do GP São Paulo de Fórmula 1, e em Guaporé, no Rio Grande do Sul. A cidade da serra gaúcha tem o seu GP com a realização da 8ª e penúltima etapa da Fórmula Truck.
A programação começa nesta sexta-feira (7), com o briefing da direção de prova com os pilotos das 10 às 11 horas; das 11 às 11h30, 1º treino da categoria F-Truck (motores com bomba injetora); das 11h35 às 12h05, 1º treino da categoria GT Truck (motores eletrônicos); das 13h30 às 14 horas, 2º treino da F-Truck; das 14h10 às 14h40, 2º treino da GT Truck; das 14h50 às 15h20, 3º treino da F-Truck; e das 15h30 às 16 horas, 3º treino da GT Truck.
A programação do sábado prevê para das 9 às 9h30, 1º treino da F-Truck; das 9h40 às 10h10, 1º treino da GT Truck; das 10h30 às 11 horas, 2º treino da F-Truck; das 11h10 às 11h40, 2º treino da GT Truck; das 13h40 às 13h50, Check- Down da F-Truck; das 14 às 14h20, Check Down da GT Truck; das 14h30 às 14h50, treino classificatório da F-Truck; das 15 às 15h109, Top Qualifying da F-Truck; das 15h30 às 15h50, treino classificatório da GT Truck; das 16h30 às 16h40, Top Qualifying da GT Truck; e às 17 horas, visitação do público aos boxes.
No domingo, das 8h30 às 8h50, warm up da F-Truck; das 9 às 9h20, warm up da GT Truck; das 9h45 às 10h25, desfile dos caminhões e pilotos; das 10h30 às 11 horas, shows; das 11 às 11h40, visitação aos boxes; às 12h15, execução do Hino Nacional; 12h30, largada da corrida da F-Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta); às 13h50, largada da corrida da GT Truck (duração de 35 minutos, mais uma volta); às 15h20, largada da Copa SpeedMax (duração de 20 minutos, mais uma volta); e às 16 horas solenidade de pódio.
Funil
A etapa de Guaporé é decisiva em termos de campeonato. Será um funil, uma vez que irá eliminar alguns concorrentes e definir aqueles que disputarão o título na etapa de encerramento da temporada, marcada para o dia 7 de dezembro, em Cascavel, no Paraná. Os gaúchos lideram as categorias GT Truck e F-Truck.
Na categoria GT Truck, Rafael Fleck, Porto Alegre, é o líder, com 595 pontos. O catarinense Túlio Bendo é o vice-líder, com 580, seguido de Alex de Andrade Ribeira (SP), com 560 pontos, João Batista M. dos Santos Filho (PR), 550; Everton Fontanella (SC), 520; Douglas Collet (RS), 515; e Douglas Torres (PR), com 501 pontos, que pela ordem, fecham as sete primeiras posições do campeonato e o grupo dos que podem chegar à liderança em Guaporé.
Já na F-Truck, Diego Collet, de Casca, é o primeiro colocado com 750 pontos. O paranaense Márcio Rampon está na vice-liderança, com 710, ao passo que o também paranaense Duda Conci aparece em terceiro, com 685; ao passo que o paraguaio Geovani Tavares dos Santos, é o quarto colocado, com 620 pontos. O paranaense Sérgio Chulik está em quinto, com 570; e o gaúcho Tiago Bellaver é o sexto, com 540 pontos. Os seis são os que podem sair de Guaporé na liderança.
A Truck 2025 tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Industria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Guaporé será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.