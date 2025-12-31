Os gaúchos Rafael Fleck, de Porto Alegre, e Diego Collet, de Casca, dominaram a Fórmula Truck em 2025 e conquistaram quatro dos seis títulos disputados na temporada. Os outros dois títulos, no Troféu SpeedMax, ficaram com os paranaenses.
Rafael Fleck conquistou o título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) no Campeonato Interestadual, sagrando-se bicampeão, ao somar 845 pontos. O catarinense Túlio Bento conquistou o vice-campeonato, com 770, ao passo que o gaúcho Douglas Collet se classificou em terceiro, com 720. Já no Campeonato Mercosul, Fleck foi campeão, com 405 pontos, Bendo o vice, com 345, ao passo que o troféu de terceiro colocado foi conquistado pelo também catarinense Everton Fontanella, com 330 pontos
Digo Collet não só mostrou a força gaúcha, como também foi considerado a revelação do ano. Ele estreou na categoria e foi campeão da categoria F-Truck (motores com bomba injetora), ao somar 990 pontos. O paranaense Carlos “Duda” Conci é o vice-campeão, com 880 pontos, ao passo que o também paranaense Márcio Rampon é o terceiro na temporada, com 860 pontos.
Diego também é o campeão da categoria F-Truck no Campeonato Mercosul, com 425 pontos, ao passo que o vice foi Márcio Rampon, com 335 e o terceiro Duda Conci, com 330 pontos.
Já no Troféu SpeedMax, competição que poderia participar quem não tivesse se classificado entre os seis primeiros nas provas de suas categorias na etapa, o domínio foi dos paranaenses.
Na categoria GT Truck Ricardo Ançay se sagrou campeão, com 695 pontos. O vice-campeonato ficou com o paraguaio Nilton Jacobsen Filho, com 440 pontos, ao passo que o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, alcançou a terceira colocação, com 395 pontos.
Na categoria F-Truck o paranaense Carlito Brito levou o título, ao somar 765 pontos, tendo como vice-campeão o gaúcho Paulo César Seco, com 715 pontos; e em terceiro o paranaense Bruno Mânica, com 675 pontos.
Abertura da temporada
A Fórmula Truck abre a temporada de 2026 no dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.
Classificação final da Fórmula Truck em 2025/Top 6
Campeonato Interestadual
Categoria GT Truck
Pos. Piloto Cidade/Estado Caminhão Pontos
1º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 845
2º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 770
3º) Douglas Collet Casca-RS Scania 720
4º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania 711
5º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 673
6º) Alex de Andrade Vieira Santos-SP Mercedes-Benz 660
Categoria F-Truck
1º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 990
2º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo 880
3º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 860
4º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 755
5º) Sérgio Chulik Curitiba-PR Volkswagen 680
6º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 670
Campeonato Mercosul
Categoria GT Truck
1º) Rafael Fleck Porto Alegre-RS Scania 405
2º) Túlio Bendo Ermo-SC Mercedes-Benz 345
3º) Everton Fontanella Criciúma-SC Scania 330
4º) Douglas Collet Casca-RS Scania 310
5º) Douglas Torres Curitiba-PR Iveco 295
6º) Robson Portaluppi Bento Gonçalves-RS Mercedes-Benz 275
Categoria F-Truck
1º) Diego Collet Casca-RS Mercedes-Benz 425
2º) Márcio Rampon Curitiba-PR Scania 335
3º) Carlos Eduardo Conci Cafelândia-PR Ford Cargo 330
4º) Tiago Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 320
5º) Thiago Mânica Curitiba-PR Scania 300
6º) Geovani Ferreira Tavares dos Santos Paraguai Scania 295
Troféu SpeedMax
Categoria GT Truck
1º) Ricardo Alcides Ançay Araucária-PR Mercedes-Benz 695
2º) Nilton Sérgio Jacobsen Filho Paraguai Scania 440
3º) Jorge Maurício Ribeiro Pelotas-RS Scania 395
4º) João Batista M. dos Santos Filho Colombo-PR DAF 355
5º) Adriano Rocha Araucária-PR Scania 325
6º) Sandro Pinheiro Itapema-SC Mercedes-Benz 310
Categoria F-Truck
1º) Carlito Brito Curitiba-PR Scania 765
2º) Paulo César Seco Erechim-RS Scania 715
3º) Bruno Mânica Curitiba-PR Scania 675
4º) Gabrielle Rampon Curitiba-PR Scania 575
5º) Gustavo Bellaver Farroupilha-RS Mercedes-Benz 460
6º) Márcio Rosa Colombo-PR Scania 455