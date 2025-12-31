Rafael Fleck coloca seu nome do Clube dos Bicampeões da Fórmula Truck com título da categoria GT Truck - Foto: Tiago Guedes/Divulgação
Rafael Fleck coloca seu nome do Clube dos Bicampeões da Fórmula Truck com título da categoria GT Truck - Foto: Tiago Guedes/Divulgação

Os gaúchos Rafael Fleck, de Porto Alegre, e Diego Collet, de Casca, dominaram a Fórmula Truck em 2025 e conquistaram quatro dos seis títulos disputados na temporada. Os outros dois títulos, no Troféu SpeedMax, ficaram com os paranaenses.

Rafael Fleck conquistou o título da categoria GT Truck (motores eletrônicos) no Campeonato Interestadual, sagrando-se bicampeão, ao somar 845 pontos. O catarinense Túlio Bento conquistou o vice-campeonato, com 770, ao passo que o gaúcho Douglas Collet se classificou em terceiro, com 720. Já no Campeonato Mercosul, Fleck foi campeão, com 405 pontos, Bendo o vice, com 345, ao passo que o troféu de terceiro colocado foi conquistado pelo também catarinense Everton Fontanella, com 330 pontos

Digo Collet não só mostrou a força gaúcha, como também foi considerado a revelação do ano. Ele estreou na categoria e foi campeão da categoria F-Truck (motores com bomba injetora), ao somar 990 pontos. O paranaense Carlos “Duda” Conci é o vice-campeão, com 880 pontos, ao passo que o também paranaense Márcio Rampon é o terceiro na temporada, com 860 pontos.

Diego também é o campeão da categoria F-Truck no Campeonato Mercosul, com 425 pontos, ao passo que o vice foi Márcio Rampon, com 335 e o terceiro Duda Conci, com 330 pontos.

Já no Troféu SpeedMax, competição que poderia participar quem não tivesse se classificado entre os seis primeiros nas provas de suas categorias na etapa, o domínio foi dos paranaenses.

Na categoria GT Truck Ricardo Ançay se sagrou campeão, com 695 pontos. O vice-campeonato ficou com o paraguaio Nilton Jacobsen Filho, com 440 pontos, ao passo que o gaúcho Jorge Maurício Ribeiro, o Jorginho Feio, alcançou a terceira colocação, com 395 pontos.

Na categoria F-Truck o paranaense Carlito Brito levou o título, ao somar 765 pontos, tendo como vice-campeão o gaúcho Paulo César Seco, com 715 pontos; e em terceiro o paranaense Bruno Mânica, com 675 pontos.

Abertura da temporada

A Fórmula Truck abre a temporada de 2026 no dia 1º de fevereiro, no Autódromo de Interlagos, em São Paulo.

A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul.

Classificação final da Fórmula Truck em 2025/Top 6

Campeonato Interestadual

Categoria GT Truck

Pos.       Piloto    Cidade/Estado  Caminhão           Pontos

1º)          Rafael Fleck       Porto Alegre-RS               Scania   845

2º)          Túlio Bendo                       Ermo-SC              Mercedes-Benz               770

3º)          Douglas Collet   Casca-RS             Scania   720

4º)          Everton Fontanella         Criciúma-SC       Scania   711

5º)          João Batista M. dos Santos Filho              Colombo-PR      DAF       673

6º)          Alex de Andrade Vieira                Santos-SP           Mercedes-Benz               660

Categoria F-Truck

1º)          Diego Collet       Casca-RS             Mercedes-Benz               990

2º)          Carlos Eduardo Conci     Cafelândia-PR   Ford Cargo         880

3º)          Márcio Rampon               Curitiba-PR         Scania   860

4º)          Geovani Ferreira Tavares dos Santos     Paraguai              Scania   755

5º)          Sérgio Chulik     Curitiba-PR         Volkswagen                      680

6º)          Tiago Bellaver   Farroupilha-RS  Mercedes-Benz               670

Campeonato Mercosul

Categoria GT Truck

1º)          Rafael Fleck       Porto Alegre-RS               Scania   405

2º)          Túlio Bendo       Ermo-SC              Mercedes-Benz               345

Notícias Relacionadas

3º)          Everton Fontanella         Criciúma-SC       Scania   330

4º)          Douglas Collet   Casca-RS             Scania   310

5º)          Douglas Torres Curitiba-PR         Iveco     295

6º)          Robson Portaluppi          Bento Gonçalves-RS      Mercedes-Benz               275

Categoria F-Truck

1º)          Diego Collet       Casca-RS             Mercedes-Benz               425

2º)          Márcio Rampon               Curitiba-PR         Scania   335

3º)          Carlos Eduardo Conci     Cafelândia-PR   Ford Cargo         330

4º)          Tiago Bellaver   Farroupilha-RS  Mercedes-Benz               320

5º)          Thiago Mânica  Curitiba-PR         Scania   300

6º)          Geovani Ferreira Tavares dos Santos     Paraguai              Scania   295

Troféu SpeedMax

Categoria GT Truck

1º)          Ricardo Alcides Ançay   Araucária-PR     Mercedes-Benz               695

2º)          Nilton Sérgio Jacobsen Filho      Paraguai              Scania   440

3º)          Jorge Maurício Ribeiro  Pelotas-RS          Scania   395

4º)          João Batista M. dos Santos Filho              Colombo-PR      DAF       355

5º)          Adriano Rocha  Araucária-PR     Scania   325

6º)          Sandro Pinheiro               Itapema-SC        Mercedes-Benz               310

Categoria F-Truck

1º)          Carlito Brito        Curitiba-PR         Scania   765

2º)          Paulo César Seco             Erechim-RS        Scania   715

3º)          Bruno Mânica   Curitiba-PR         Scania   675

4º)          Gabrielle Rampon           Curitiba-PR         Scania   575

5º)          Gustavo Bellaver             Farroupilha-RS  Mercedes-Benz               460

6º)          Márcio Rosa       Colombo-PR      Scania   455

Assuntos