Se no futebol a bola está meio “murcha” para os gaúchos, na Fórmula Truck eles estão com tudo e poderão ser os donos da festa domingo (7), em Cascavel, no Paraná. O autódromo Zilmar Beux encerra a temporada 2025 com o gaúcho de Casca, Diego Collet, só precisando de um terceiro lugar para ser campeão da categoria F-Truck, a que reúne caminhões equipados com motores com bomba injetora.

Márcio Rampon comemorou os seus três títulos em Cascavel – Foto: Tiago Soares/Divulgação

Estreante na categoria, Collet lidera o campeonato, com 885 pontos, e mede forças com os paranaenses Márcio Rampon, vice-líder, com 810 pontos; e Carlos “Duda” Conci, terceiro colocado, com 795 pontos. Rampon luta para levar o título para Curitiba e se tornar tetracampeão, uma vez que ele é o campeão das temporadas de 2022, 2023 e 2024. Já Duda busca seu primeiro título, depois de vice-campeão em 2023 e terceiro colocado no ano passado.

Duda Conci precisa vencer e dependerá dos resultados de Collet e Rampon para ser campeão – Foto: Tiago Soares/Divulgação

Nesta temporada, Diego Collet venceu as etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS), Santa cruz do Sul (RS) e Guaporé (RS), Largou na pole position na etapa anterior, em Guaporé. Rampon venceu apenas a etapa de Cascavel, disputada em maio, mas largou na pole position em Rivera, Cascavel e Santa Cruz do Sul. Duda largou na frente em São Paulo, Guaporé e Campo Grande e foi o ganhador em Guaporé (etapa de abril) e em Londrina (PR).

As probabilidades

As probabilidades de título são favoráveis a Diego Collet, que só precisa de um terceiro lugar para ser campeão, independente que seus concorrentes sejam o vencedor.