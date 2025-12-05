Se no futebol a bola está meio “murcha” para os gaúchos, na Fórmula Truck eles estão com tudo e poderão ser os donos da festa domingo (7), em Cascavel, no Paraná. O autódromo Zilmar Beux encerra a temporada 2025 com o gaúcho de Casca, Diego Collet, só precisando de um terceiro lugar para ser campeão da categoria F-Truck, a que reúne caminhões equipados com motores com bomba injetora.
Estreante na categoria, Collet lidera o campeonato, com 885 pontos, e mede forças com os paranaenses Márcio Rampon, vice-líder, com 810 pontos; e Carlos “Duda” Conci, terceiro colocado, com 795 pontos. Rampon luta para levar o título para Curitiba e se tornar tetracampeão, uma vez que ele é o campeão das temporadas de 2022, 2023 e 2024. Já Duda busca seu primeiro título, depois de vice-campeão em 2023 e terceiro colocado no ano passado.
Nesta temporada, Diego Collet venceu as etapas de Rivera (Uruguai), Campo Grande (MS), Santa cruz do Sul (RS) e Guaporé (RS), Largou na pole position na etapa anterior, em Guaporé. Rampon venceu apenas a etapa de Cascavel, disputada em maio, mas largou na pole position em Rivera, Cascavel e Santa Cruz do Sul. Duda largou na frente em São Paulo, Guaporé e Campo Grande e foi o ganhador em Guaporé (etapa de abril) e em Londrina (PR).
As probabilidades
As probabilidades de título são favoráveis a Diego Collet, que só precisa de um terceiro lugar para ser campeão, independente que seus concorrentes sejam o vencedor.
Rampon festejará o tetra se ganhar e Collet não seja o terceiro colocado e Duda precisa vencer e torcer para que Collet não seja o segundo colocado. No caso de Collet abandonar e não marcar pontos, a briga pelo título entre Rampon e Duda será direta, principalmente se eles não largarem na pole position e não façam a melhor volta. Rampon precisaria vencer e Duda não ser o segundo colocado, enquanto que Duda com vitória seria campeão, mesmo que Rampon seja o segundo colocado, ganhando pelo critério de maior número de vitórias na temporada.
Programação
A da Fórmula Truck para esta sexta-feira em Cascavel começa com a realização dos treinos dos novatos das 9 às 9h30. Das 10 às 10h50 Briefing com pilotos; das 11 às 11h25, treino livre da categoria F-Truck; das 11h30 às 11h55, treino livre da categoria GT Truck; das 13 às 13h30, 1º treino da F-Truck; das 13h35 às 14h05, 1º treino das GT Truck; das 14h10 às 14h30, 1º treino do Paranaense de Marcas; das 14h40 às 15h10, 2º treino da F-Truck; das 15h15 às 15h45, 2º treino da GT Truck; das 16 às 16h20, 2º treino do Paranaense de Marcas; das 16h40 às 17 horas, 3º treino do Paranaense de Marcas; e às 17h15, briefing do Paranaense de Marcas.
A Fórmula Truck tem promoção e organização da GT Truck Eventos, patrocínio da SpeedMax Pneus e Rodas; Master Power, Eckisil, Trovão Brasil e Milwaukee, parceria de Boff Indústria, JF Truck Especialistas, MS Diesel, Planeta Caminhão, Revista TruckSul Brasil e MAS Turfa Orgânica; supervisão das federações de automobilismo do Paraná, Rio Grande do Sul e Mato Grosso do Sul. A etapa de Cascavel será transmitida ao vivo pelas redes sociais da categoria, com narração de Elton Cipriani e comentários de Wagner Gonzalez.